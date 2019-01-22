Кокорина обследуют после жалоб на травмированное колено

Ранее адвокат нападающего Татьяна Стукалова сообщила РИА Новости, что у Кокорина, находящегося в СИЗО, болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки. По её словам, если футболист не будет разрабатывать травмированное колено по несколько часов в день, дело может дойти до замены сустава.
«Одно обращение, которое поступило от Александра — у него до попадания в СИЗО была операция на ноге, и сейчас коленка болит. Я обратилась к (начальнику УФСИН по Москве) Сергею Анатольевичу Морозу, он дал поручение провести комплексное обследование его ноги и принять необходимые медицинские меры», — сказала Потяева по итогам посещения Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО.
Она пояснила, что сегодня-завтра к футболисту будет направлен врач и сделан рентгеновский снимок. «Я сказала, что беру этот вопрос на контроль, и завтра к вечеру или послезавтра с утра запрошу справку о состоянии его здоровья», — заметила Потяева.
По ее словам, футболисты на условия содержания не жалуются, они имеют возможность выходить на прогулку, смотреть телевизор и посещать спортивный зал. «Жалоб никаких нет, они сейчас знакомятся с материалами следствия и ждут начала февраля, когда будет повторно заслушан их вопрос», — добавила омбудсмен.
Две потасовки с участием Мамаева и Кокорина произошли 8 октября 2018 года. Сначала, по данным следствия, Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Тверской суд Москвы 5 декабря на два месяца продлил их арест. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Санкция только статьи «хулиганство» предполагает до семи лет заключения.