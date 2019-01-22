Замена колена: до чего СИЗО довел Кокорина

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов сообщил пугающие новости о состоянии здоровья своего подопечного, который в данный момент находится в заключении в следственном изоляторе № 2, больше известном как «Бутырка».

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По словам юриста, футболисту может грозить операция по замене коленного сустава.

«У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России. Это заключение еще жестче, чем у врачей “Зенита”: у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный», — приводит слова Ромашова ТАСС.

Напомним, в марте 2018 года Кокорин перенес операцию в связи с разрывом крестообразной связки колена, которую он получил в матче Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпцига».

Футболистам с таким повреждением требуется длительная реабилитация. Нападающий пропустил всю концовку сезона-2017/18 и домашний чемпионат мира.

Впервые после травмы он показался на поле в официальном матче только 23 сентября 2018 года — в игре против московского «Локомотива».

А затем, в начале октября, Кокорин вместе со своим младшим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и их общим другом Александром Протасовицким устроил две драки в центре Москвы, за что всей компании предъявили обвинения по статьям «Побои» (впоследствии заменили на «Легкий вред здоровью») и «Хулиганство».

С тех пор все четверо находятся в СИЗО, ожидая, пока следствие закончит изучать дело.

Сторона Кокорина утверждает, что, несмотря на участие в матчах (Александр успел провести пять встреч, прежде чем его задержали), нападающий все еще не до конца восстановился от тяжелой травмы.

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Во время заседания суда, где рассматривалась апелляция футболистов на продление срока их ареста, адвокаты Кокорина упирали на то, что их подзащитному нельзя находиться в заключении по медицинским показаниям.

«Александр должен восстановиться после операции на колене и ахилловом сухожилии. Удержание его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность там даже поддерживать хоть какую-то форму повлечет инвалидность и как минимум хромоту», — говорила адвокат игрока Татьяна Стукалова.

Защита также обратилась к медицинской службе «Зенита» и получила доказательства проблем Кокорина со здоровьем.

«Присутствуют признаки артроза и артрита коленного сустава. Курс лечения и реабилитации не был закончен», — написал в своем заключении главный врач сине-бело-голубых Михаил Гришин.

Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. Мне могут вызвать врача с воли? Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Александр Кокорин

Сам Кокорин также жаловался на условия своего содержания, которые не предполагают активного восстановления от серьезных травм.

«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. Мне могут вызвать врача с воли? Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?» — цитировала Кокорина газета «Известия».

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Изначально футболист предполагал, что сможет более-менее регулярно заниматься в спортзале «Бутырки». Однако на его посещение тренажерного зала наложили ограничения из-за недовольства других арестантов, которых ранее не допускали туда, поскольку большую часть времени занимали Кокорин и Мамаев.

«Сейчас у меня ужасная форма, потому что я уже три месяца не тренировался», — отмечал Кокорин.

Также оказалось, что футболиста категорически не устраивает тюремный рацион, и он предпочитает питаться только тем, что ему присылают родственники с воли.

Нападающий пожаловался и на температуру в камерах. По словам игрока сине-бело-голубых, под Новый год он подхватил простуду, поскольку было слишком холодно.

«Новый год не отмечал, неважно себя чувствовал — горло болело, насморк, казалось даже, что температура была», — сообщил Кокорин.

Предоставление материалов нам затягивается. Потерпевшие уже давно могли бы ознакомиться с этими материалами. Игорь Бушманов Адвокат Мамаева

Футболисты находятся в СИЗО уже четвертый месяц. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов считает, что следствие нарочно затягивает процесс.

«Предоставление материалов нам затягивается. Потерпевшие уже давно могли бы ознакомиться с этими материалами. Возможно, что сейчас цель следствия — затянуть время, чтобы в очередной раз продлить срок содержания под стражей и следствия», — приводит слова Бушманова «Чемпионат.com».

Срок ареста футболистов истекает 8 февраля.