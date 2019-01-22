Яковлев принес «Крыльям Советов» победу над «Жилиной» в контрольном матче
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли словацкую «Жилину» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли словацкую «Жилину» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Дубае, завершилась со счетом 1:0 в пользу самарцев, в составе которых единственный гол на 54-й минуте забил Павел Яковлев.
На 26 января у «Крыльев» в рамках сбора в ОАЭ запланирован контрольный матч с латвийской «Ригой».