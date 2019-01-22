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15:29 (мск), источник: Р-Спорт

Яковлев принес «Крыльям Советов» победу над «Жилиной» в контрольном матче

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли словацкую «Жилину» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во вторник в Дубае, завершилась со счетом 1:0 в пользу самарцев, в составе которых единственный гол на 54-й минуте забил Павел Яковлев.

На 26 января у «Крыльев» в рамках сбора в ОАЭ запланирован контрольный матч с латвийской «Ригой».

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