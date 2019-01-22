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15:44 (мск), источник: Р-Спорт

«Рубин» полетел на второй сбор без Джанаева и Подберезкина, но с Бухаровым

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Казанский «Рубин» отправился на второй межсезонный сбор в Турцию без вратаря Сослана Джанаева и полузащитников Владислава Подберезкина и Игоря Коновалова, но с вернувшимися в состав команды нападающим Александром Бухаровым и защитником Игорем Калининым, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Татарстана.

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Источник: РИА "Новости"

Второй зимний сбор «Рубина» пройдет в турецком Белеке с 22 января по 2 февраля, в его программе у казанской команды запланированы четыре контрольных матча. Как отмечается, Коновалов и Подберезкин продолжают восстанавливаться после повреждений, и они останутся в Казани. Состояние здоровья Джанаева не уточняется.

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Бухаров и Калинин, пропустившие первый сбор из-за травмы и болезни соответственно, вернулись в общую группу. Также позже на сборе в Белеке к «Рубину» присоединится испанский защитник Сесар Навас. Всего на сбор в Белек вылетели 30 футболистов, из которых четверо находятся на просмотре:

вратари — Иван Коновалов, Егор Бабурин, Игорь Обухов (на просмотре), Давид Волк;.

защитники — Егор Сорокин, Виталий Устинов, Владимир Гранат, Ибрагим Цаллагов, Филип Уремович, Игорь Калинин, Раиль Абдуллин, Илья Агапов, Владислав Микушин, Степан Останин, Данил Степанов;.

полузащитники — Реза Шекари, Павел Могилевец, Никита Голдобин, Руслан Камболов, Хорен Байрамян, Георгий Базаев, Адиль Мухаметзянов, Владислав Пантелеев, Евгений Башкиров (на просмотре), Роман Акбашев (на просмотре);.

нападающие — Дмитрий Полоз, Александр Бухаров, Артур Сагитов, Тимур Коблов, Зурико Давиташвили (на просмотре).

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