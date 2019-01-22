«Рубин» полетел на второй сбор без Джанаева и Подберезкина, но с Бухаровым

Второй зимний сбор «Рубина» пройдет в турецком Белеке с 22 января по 2 февраля, в его программе у казанской команды запланированы четыре контрольных матча. Как отмечается, Коновалов и Подберезкин продолжают восстанавливаться после повреждений, и они останутся в Казани. Состояние здоровья Джанаева не уточняется.