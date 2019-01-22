ЦСКА завершил первый сбор победой над «Молде» в контрольном матче
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА завершили первый тренировочный сбор в испанском Кампоаморе победой над норвежским «Молде» в контрольном матче.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА завершили первый тренировочный сбор в испанском Кампоаморе победой над норвежским «Молде» в контрольном матче.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. У «красно-синих» мячи забили Ильзат Ахметов (80-я минута) и Кирилл Набабкин (89).