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15:56 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА завершил первый сбор победой над «Молде» в контрольном матче

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА завершили первый тренировочный сбор в испанском Кампоаморе победой над норвежским «Молде» в контрольном матче.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. У «красно-синих» мячи забили Ильзат Ахметов (80-я минута) и Кирилл Набабкин (89).

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