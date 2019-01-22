Кокорин объяснил происхождение письма про стадо баранов

«Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО и эти слова к россиянам никакого отношения не имели. Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно всё отрицает. Именно так он это объяснил.



Народ теперь против него? Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается так, как получилось», — цитирует Потяеву «Спорт-экспресс».



Кокорин в настоящий момент находится под стражей вместе с братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким. Арест молодых людей продлится до 8 февраля, он связан с двумя драками в центре Москвы 8 октября, в которых пострадали три человека.