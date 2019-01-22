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16:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Слова вырваны из контекста». Кокорин отрицает обвинения в оскорблении россиян

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева дала интервью «СЭ», где ответила на самые актуальные вопросы по делу Кокорина и Мамаева.

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Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

— Они сейчас чувствуют себя нормально, достаточно активны, посещают тренажерный зал в установленное время, осуществляют прогулки, — сказала Потяева. — Жалоб на состояние здоровья нет. Правда, Кокорину до момента, как он был заключен под стражу, оперировали колено. И сейчас он ощущает дискомфорт в этом месте. Я обратилась к Сергею Анатольевичу Морозу (начальник ФСИН по городу Москва. — Прим. «СЭ») и он уже дал распоряжение, чтобы сегодня-завтра ему провели обследование ноги, сделали рентген. После получим полную информацию о том, что у него с ногой, и будет понятно, что делать дальше.

Камеры благоустроенные. У Мамаева вообще идеальный порядок, я такого никогда не видела (смеется), все красиво разложено по полочкам. Просто замечательно. Они в полном объеме смотрят новости, так как есть телевизор, и ждут решения по своей дальнейшей судьбе, параллельно знакомясь с материалами следствия.

— Кокорина вывезут в отдельный госпиталь или в СИЗО пройдут все процедуры?

— Зачем? В «Бутырке» прекрасная медицинская часть, где все оборудовано. Со мной вместе посещал Сашу и ведущий врач этой части. Никаких проблем.

— Он может ходить?

— Конечно. Ходит абсолютно нормально, посещает тренировки. Он не в таком плохом состоянии. Тем не менее, появился дискомфорт и поэтому сейчас будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

— К ним есть претензии от работников СИЗО, сокамерников?

— У них адекватные соседи. Они с ними в дружеских отношениях, присутствует взаимопомощь. У Кокорина сокамерник украинец, которому предъявляют 159 статью («Мошенничество» — Прим. «СЭ»), и они ладят друг с другом.

Мамаев сидит с многодетным отцом, у которого трое детей, и они тоже нормально общаются.

У них также прекрасные взаимоотношения с сотрудниками ФСИН (Федеральная служба исполнения наказания. — Прим. «СЭ»). Если футболисты обращаются с просьбами, то они исполняются в соответствующее время.

— Идут споры по футбольному матчу в СИЗО. Он законен?

— Кокорин ни о каком футбольном матче никаких заявлений не делал. Он говорит, что все, что о нем пишут, узнает из прессы.

— Как считаете, матч состоится или нет?

— Как может он состояться, когда для этого нужны какие-то разрешения. Даже прогулка, на которой он может находиться в пределах часа, определена законодательством. Поэтому ни о каком матче сейчас речи не идет.

— Кокорин как-то объяснил свои слова про «народ — стадо баранов»?

— Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО, и эти слова к россиянам никакого отношения не имели. Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно все отрицает. Именно так он это объяснил.

— Народ теперь снова против него.

— Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается так, как получилось.

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