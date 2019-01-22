«Краснодар» потерпел поражение в товарищеском матче с «Базелем»

Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» в Марбелье (Испания) и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Швейцарии.

Команды не сумели открыть счёт в первом тайме. Уже во второй половине игры, на 50-й минуте, гости вышли вперёд благодаря голу Кевина Буа. На 66-й минуте преимущество своей команды удвоил Эдер Баланта, установивший окончательный счёт в матче.