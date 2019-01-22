ЦСКА — «Мольде»: реванш 20 лет спустя

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — «Мольде» — 2:1 (0:0)

Голы: Чима Чукву, 78 (0:1). Ахметов, 80 (1:1). Набабкин, 89 (2:1).

ЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников (Обляков, 76), Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев (Эрнандес, 46), Чалов.

«Мольде»: Кранинкс, Хуссейн, Эурснес, Габриэльсен, Хестад, Эйкрем, Грегерсен, Реммер (Бьернбак, 46), Мострем (Нюланн, 75), Нюланн (Чима Чукву, 46), Джеймс (Брейвик, 46).

22 января. Кампоамор. Стадион «Campoamor».

Сигурдссон без игровой практики

ЦСКА завершил программу первого сбора двумя подряд матчами. В первом из них неосновной состав армейцев без особых проблем разгромил «Вентспилс» (5:0). На второй Виктор Гончаренко выставил сочетание, близкое к оптимальному — восемь из 11 игроков выходили с первых минут против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». В Кампоаморе вместо Акинфеева, Облякова и Сигурдссона на поле вышли Помазун, Ахметов и Дзагоев.

В отсутствие Игоря капитанская повязка перешла к Набабкину, а Помазун занял место в воротах во второй товарищеской встрече подряд. Единственным игроком основы, так и не сыгравшим на сборе ни одной минуты, стал Сигурдссон.

Чалов — ньюсмейкер

Главной новостью от ЦСКА в день матча стало объявление о продлении контракта с Чаловым до лета 2022 года. Лучший бомбардир чемпионата, поддержку которому оказывали Влашич и Дзагоев, активно начал игру против серебряного призера чемпионата Норвегии. В дебюте встречи армейцы смотрелись активнее, но воротам «Мольде» чаще остальных угрожали не нападающие или полузащитники, а Щенников.

Соперники ЦСКА, в отличие от «Вентспилса», здорово действовали в прессинге, и смогли перехватить инициативу. Ударам форвардов «Мольде» Джеймса и Нюланна не доставало то точности, то силы. В тех эпизодах, когда Помазуну приходилось вступать в игру, он действовал крайне спокойно. Самую яркую атаку норвежцы провели по левой бровке, где Хестад, обыграв трех защитников, ворвался в штрафную — никто из партнеров не дотянулся до мяча.

Концовка тайма осталась за ЦСКА. Сначала Мариу Фернандес едва не воспользовался несогласованностью голкипера и защитников. Его удар из пустых ворот вынес Эурснес. Следом отметить продление контракта голом мог Чалов, но в последний момент пробить ему помешал соперник.

Команда-трансформер Гончаренко

В перерыве Гончаренко провел замену зеркальную той, что была во встрече с «Вентспилсом» — вместо Дзагоева вышел Эрнандес, а не наоборот. Уругваец здорово вошел в игру, грамотно открывался, но его ударам недоставало точности. Помимо Абеля счет шанс отличиться имел и Чалов. Форвард, избежав офсайда, выскочил один на один. Защитник, висевший на плечах, помешал ему переиграть вратаря.

Второй тайм проходил под диктовку армейцев. Влашич несколько раз выводил партнеров на ударные позиции, но игрокам ЦСКА не везло. Ближе к концовке у армейцев вместо Щенникова на поле вышел Обляков. Перестройка со схемы 3−4−3 на 4−4−2 поначалу негативно сказалась на команде. Армейцы, не успев разобраться, что к чему, пропустили контратаку — отличился Чима Чукву.

ЦСКА не опустил рук и почти сразу сравнял счет. Ахметов, подкараулив отскок в штрафной, расстрелял вратаря. А уже перед самым финальным свистком победу армейцам принес Набабкин. Универсальный защитник здорово сыграл на подборе после подачи углового и поразил «девятку» ворот «Мольде» — 2:1. Кирилл стал третьим капитаном ЦСКА после Эрнандеса и Дзагоева, забившим на этом сборе.