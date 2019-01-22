«Зенит» и «Краснодар» — фавориты в борьбе за Кудряшова
По информации «Чемпионата», «Зенит» проявляет интерес к бывшему защитнику «Рубина» Фёдору Кудряшову.
По информации «Чемпионата», «Зенит» проявляет интерес к бывшему защитнику «Рубина» Фёдору Кудряшову.
При этом Кудряшов до сих пор не получил статуса свободного агента
Напомним, что «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым ещё 10 января.
31-летний Кудряшов выступал за «Рубин» с 2017 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в девяти матчах казанской команды в Российской