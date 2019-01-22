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18:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» и «Краснодар» — фавориты в борьбе за Кудряшова

По информации «Чемпионата», «Зенит» проявляет интерес к бывшему защитнику «Рубина» Фёдору Кудряшову.

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Источник: РИА "Новости"

При этом Кудряшов до сих пор не получил статуса свободного агента из-за того, что не состоялось заседание палаты по разрешению споров. Кудряшов получит этот статус только 26 января. В этом случае он сможет перейти в новый клуб бесплатно. Также на него претендует «Краснодар».

Напомним, что «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым ещё 10 января.

31-летний Кудряшов выступал за «Рубин» с 2017 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в девяти матчах казанской команды в Российской Премьер-Лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел.

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