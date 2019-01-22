«Зенит» и «Краснодар» — фавориты в борьбе за Кудряшова

При этом Кудряшов до сих пор не получил статуса свободного агента из-за того, что не состоялось заседание палаты по разрешению споров. Кудряшов получит этот статус только 26 января. В этом случае он сможет перейти в новый клуб бесплатно. Также на него претендует «Краснодар».