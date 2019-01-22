СМИ: ПСЖ отказался от приобретения футболиста «Зенита» Паредеса
ТАСС, 22 января. Французский футбольный клуб ПСЖ отказался от приобретения аргентинского нападающего
ТАСС, 22 января. Французский футбольный клуб ПСЖ отказался от приобретения аргентинского нападающего
По информации издания, ПСЖ решил сосредоточить внимание на полузащитнике английского «Эвертона» Идриссе Гейе. Французский клуб не устроила сумма в €40 млн, которую требует за 24-летнего аргентинца «Зенит».
Паредес подписал четырехлетний контракт с