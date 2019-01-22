СМИ: ПСЖ отказался от приобретения футболиста «Зенита» Паредеса

По информации издания, ПСЖ решил сосредоточить внимание на полузащитнике английского «Эвертона» Идриссе Гейе. Французский клуб не устроила сумма в €40 млн, которую требует за 24-летнего аргентинца «Зенит».

Паредес подписал четырехлетний контракт с санкт-петербургским клубом 1 июля 2017 года. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €23 млн. В текущем сезоне аргентинец провел за команду 23 матча и забил пять мячей.