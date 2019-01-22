Чалов: Рад, что ЦСКА мне доверяет
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал продление контракта с московским клубом. Напомним, теперь контракт нападающего с
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал продление контракта с московским клубом. Напомним, теперь контракт нападающего с
«Очень рад продлить соглашение с клубом, в котором я вырос, который дал мне дорогу в футбол. Хочу поблагодарить всех, с кем мне довелось играть, тренеров от ДЮСШ до первой команды. Рад, что клуб доверяет мне. Я же постараюсь это доверие оправдать на поле», — приводит слова Чалова
Чалов — воспитанник ДЮСШ ЦСКА. За основную команду Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл уже 73 матча, в которых забил 24 гола. Форвард является обладателем Суперкубка России и звания лучшего бомбардира ЦСКА в 2018 году.