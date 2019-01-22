Футболисты «Локомотива» обыграли «Зенит» на турнире в Катаре

«Локомотив» набрал три очка и возглавил турнирную таблицу. В следующем матче 25 января «Локомотив» встретится с «Ростовом», «Зенит» сыграет со «Спартаком». В понедельник в первом матче «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.

В кубке принимают участие четыре команды из Российской премьер-лиги — «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». Турнир проходит по круговой системе, в сумме будет проведено шесть матчей. Согласно регламенту, за победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти — два, за поражение по пенальти — одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, в перерыве количество замен свободное.