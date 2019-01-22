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22:01 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Локомотива» обыграли «Зенит» на турнире в Катаре

ТАСС, 22 января. «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1 во втором матче турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходит в Катаре.

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Источник: ИТАР-ТАСС

У победителей забитыми мячами отметились Федор Смолов (35-я минута), Антон Миранчук (36) и Алексей Миронов (51). У проигравших отличился Эмилиано Ригони (82).

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«Локомотив» набрал три очка и возглавил турнирную таблицу. В следующем матче 25 января «Локомотив» встретится с «Ростовом», «Зенит» сыграет со «Спартаком». В понедельник в первом матче «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.

В кубке принимают участие четыре команды из Российской премьер-лиги — «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». Турнир проходит по круговой системе, в сумме будет проведено шесть матчей. Согласно регламенту, за победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти — два, за поражение по пенальти — одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, в перерыве количество замен свободное.

Матчи проходят на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе, общий призовой фонд турнира составляет $200 тыс. Турнир завершится 29 января.

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