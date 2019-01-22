Футболисты «Локомотива» обыграли «Зенит» на турнире в Катаре
ТАСС, 22 января. «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1 во втором матче турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходит в Катаре.
ТАСС, 22 января. «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1 во втором матче турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходит в Катаре.
У победителей забитыми мячами отметились Федор Смолов (35-я минута), Антон Миранчук (36) и Алексей Миронов (51). У проигравших отличился Эмилиано Ригони (82).
«Локомотив» набрал три очка и возглавил турнирную таблицу. В следующем матче 25 января «Локомотив» встретится с «Ростовом», «Зенит» сыграет со «Спартаком». В понедельник в первом матче «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.
В кубке принимают участие четыре команды из Российской
Матчи проходят на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе, общий призовой фонд турнира составляет $200 тыс. Турнир завершится 29 января.