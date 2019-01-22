Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Футбол. Зарубежный
21.01
Дженоа0
Милан2
Футбол. Зарубежный
21.01
Ювентус3
Кьево0
Футбол. Зарубежный
21.01
Эйбар3
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
23.01
Ним
Анже
Все события
Фоторепортажи
21Ты слишком молод, если не помнишь эти кадры!
15А вы помните Кубок Содружества? «Спартак», киевское «Динамо»...
23:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Обошлись без травм»: Мусаев подвел итоги первого сбора «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после товарищеского матча против «Базеля» (0:2) заявил, что его команда могла отыграться во втором тайме. Специалист также добавил, что футболисты «быков» выполнили весь запланированный объем работы на первом сборе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

— Была хорошая работа в прессинге в первом тайме. Мы заставляли соперника ошибаться, — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе. — Расстраивает, что плохо распорядились моментами. Для концовки первого сбора выглядели хорошо. Во второй половине встречи ребятам не хватило сыгранности. Сами себе придумали два мяча. Хотя могли бы отыграться. Главный итог матча — нет травмированных.

Итог сбора? Мы выполнили тот объем работы, который запланировали. И обошлись без травм. В целом есть удовлетворение от проделанной работы.

«Краснодар» занимает 2-е место в премьер-лиге, имея в активе 33 очка после 17 туров. «Быки» на 1 балл отстают от идущего вторым «Зенита».

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Монако" жутко опозорился. Головин близок к катастрофе
Дзюба может переехать в Англию
Кто главный соперник Загитовой на чемпионате Европы?
Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры
Футболисты «Локомотива» обыграли «Зенит» на турнире в Катаре
Суд рассмотрит дело о хищении 752 млн рублей при подготовке к ЧМ
WADA не пустит Родченкова к проверке данных лаборатории в Москве
Нападающий ЦСКА прокомментировал продление контракта с клубом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь