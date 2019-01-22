«Обошлись без травм»: Мусаев подвел итоги первого сбора «Краснодара»

— Была хорошая работа в прессинге в первом тайме. Мы заставляли соперника ошибаться, — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе. — Расстраивает, что плохо распорядились моментами. Для концовки первого сбора выглядели хорошо. Во второй половине встречи ребятам не хватило сыгранности. Сами себе придумали два мяча. Хотя могли бы отыграться. Главный итог матча — нет травмированных.
Итог сбора? Мы выполнили тот объем работы, который запланировали. И обошлись без травм. В целом есть удовлетворение от проделанной работы.
«Краснодар» занимает 2-е место в премьер-лиге, имея в активе 33 очка после 17 туров. «Быки» на 1 балл отстают от идущего вторым «Зенита».