«Обошлись без травм»: Мусаев подвел итоги первого сбора «Краснодара»

— Была хорошая работа в прессинге в первом тайме. Мы заставляли соперника ошибаться, — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе. — Расстраивает, что плохо распорядились моментами. Для концовки первого сбора выглядели хорошо. Во второй половине встречи ребятам не хватило сыгранности. Сами себе придумали два мяча. Хотя могли бы отыграться. Главный итог матча — нет травмированных.