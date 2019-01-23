Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Анже
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Футбол. Зарубежный
21.01
Дженоа0
Милан2
Футбол. Зарубежный
21.01
Ювентус3
Кьево0
Футбол. Зарубежный
21.01
Эйбар3
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
25.01
Герта
Шальке-04
Все события
Фоторепортажи
14Ещенко играл против «Спартака» за киевское «Динамо». Вот так
15Девять голов ПСЖ, победа «Арсенала» в дерби и другие события выходных
09:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит», что это было?

Главный тренер питерской команды Сергей Семак провалил ноябрь-декабрь. Кризис может продолжиться весной.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Отпускной «Зенит»

В конце первой части сезона Семак уступил в трех матчах подряд — в чемпионате «Арсеналу» и «Рубину», «Славии» в Лиге Европы. Чуть раньше, в начале ноября, «Зенит» вылетел из Кубка России от «Ростова».

Ситуация у команды достаточно непростая. Есть промежуточное первое место, но отрыв от «Краснодара» составляет всего одно очко. Этого мало не только исходя из качества игры сине-бело-голубых, но и глядя на календарь — питерцы очень внимательно подошли к его составлению в самом начале сезона (первый топ-соперник, «Спартак», встретился с ними только в 6-м туре и на выезде), но концовка турнира выходит страшная. С красно-белыми, «Локо», «Краснодаром» и «Ростовом» (а дончане под конец футбольного года могут цепляться за высокое место) матчи в гостях, и только с армейцами — дома.

Но это часть рисков. Главное же, на мой взгляд, в том, что целостного футбола «Зенит» не демонстрирует. И не играет в силу своих футболистов.

Много говорится о трансферах, о необходимости усиливать команду. Сине-бело-голубые сейчас действительно разношерстные — состав набран при разных тренерах, под разное видение и Семаку приходится учитывать множество нюансов, в том числе и такие, в какой период пришел игрок.

Семаку, с одной стороны, не позавидуешь — выстроить что-то дельное в такой ситуации непросто. Но с другой, это ведь сумасшедший шанс, и кто знает, доверят ли еще когда-нибудь Сергею Богдановичу такую большую команду. В чем-то возможность уникальная, ведь тренер-новичок получил коллектив, который до этого долгое время делал ставку (и она как правило оправдывала себя) на специалистов-иностранцев. Так что теперь нужно вывозить!

Возможно, сейчас ключевой период.

Можно говорить, что питерцы неделю назад вышли из отпуска. А можно вспомнить, что точной такой же график и у «Локо», который выглядел сильнее и чисто в футбольном плане (по матчу в Катаре казалось, что в средней линии команды Семака царит хаос), и по мотивационной составляющей. Последнее, возможно, на финише сезона станет главным. Ключевым.

Понятно, что матч стал для «Зенита» первым после выхода из отпуска, мало что решает, но это серьезный турнир, его показывают на всю страну — и ты так или иначе задаешь тон. И порождаешь вопросы. Питерцы потерпели болезненное поражение.

На мой взгляд, клуб имеет полное право спрашивать с тренера так, как тот спрашивает по трансферам — единственное, не вынося это в прессу и оставляя внутри. «Зенит» аккуратно договаривается по Паредесу (именно поэтому он не вышел на поле), переговоры с «ПСЖ» продолжаются, а вариант с «Челси» уже маловероятен.

До игр в Лиге Европы месяц, но главным становится все же чемпионат, где нельзя допустить непопадания в Лигу чемпионов. Вряд ли системно, по игре, команда прибавит. Важно, добавит ли она в мотивации, спортивной злости. Если нет, то «Зенит» и Семака ждут большие проблемы.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Монако" жутко опозорился. Головин близок к катастрофе
Дзюба может переехать в Англию
Кто главный соперник Загитовой на чемпионате Европы?
23-й хет-трик. Овечкин в шаге от величайшего рекорда Федорова
Серена Уильямс проиграла в четвертьфинале Australian Open
«Монако» опозорился в Кубке. Головин получил травму?
IBU отверг жалобу Драчева на критику в адрес Логинова
Эмилиано Сала: Этот самолет, похоже, вот-вот развалится
Слуцкий попрощался с Кубком. «Витесс» проиграл АЗ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь