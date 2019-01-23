«Зенит», что это было?
Главный тренер питерской команды Сергей Семак провалил
Главный тренер питерской команды Сергей Семак провалил
В конце первой части сезона Семак уступил в трех матчах подряд — в чемпионате «Арсеналу» и «Рубину», «Славии» в Лиге Европы. Чуть раньше, в начале ноября, «Зенит» вылетел из Кубка России от «Ростова».
Ситуация у команды достаточно непростая. Есть промежуточное первое место, но отрыв от «Краснодара» составляет всего одно очко. Этого мало не только исходя из качества игры
Но это часть рисков. Главное же, на мой взгляд, в том, что целостного футбола «Зенит» не демонстрирует. И не играет в силу своих футболистов.
Много говорится о трансферах, о необходимости усиливать команду.
Семаку, с одной стороны, не позавидуешь — выстроить
Возможно, сейчас ключевой период.
Можно говорить, что питерцы неделю назад вышли из отпуска. А можно вспомнить, что точной такой же график и у «Локо», который выглядел сильнее и чисто в футбольном плане (по матчу в Катаре казалось, что в средней линии команды Семака царит хаос), и по мотивационной составляющей. Последнее, возможно, на финише сезона станет главным. Ключевым.
Понятно, что матч стал для «Зенита» первым после выхода из отпуска, мало что решает, но это серьезный турнир, его показывают на всю страну — и ты так или иначе задаешь тон. И порождаешь вопросы. Питерцы потерпели болезненное поражение.
На мой взгляд, клуб имеет полное право спрашивать с тренера так, как тот спрашивает по трансферам — единственное, не вынося это в прессу и оставляя внутри. «Зенит» аккуратно договаривается по Паредесу (именно поэтому он не вышел на поле), переговоры с «ПСЖ» продолжаются, а вариант с «Челси» уже маловероятен.
До игр в Лиге Европы месяц, но главным становится все же чемпионат, где нельзя допустить непопадания в Лигу чемпионов. Вряд ли системно, по игре, команда прибавит. Важно, добавит ли она в мотивации, спортивной злости. Если нет, то «Зенит» и Семака ждут большие проблемы.