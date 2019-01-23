«Зенит», что это было?

Источник: Спорт-Экспресс

Отпускной «Зенит»

В конце первой части сезона Семак уступил в трех матчах подряд — в чемпионате «Арсеналу» и «Рубину», «Славии» в Лиге Европы. Чуть раньше, в начале ноября, «Зенит» вылетел из Кубка России от «Ростова».

Ситуация у команды достаточно непростая. Есть промежуточное первое место, но отрыв от «Краснодара» составляет всего одно очко. Этого мало не только исходя из качества игры сине-бело-голубых, но и глядя на календарь — питерцы очень внимательно подошли к его составлению в самом начале сезона (первый топ-соперник, «Спартак», встретился с ними только в 6-м туре и на выезде), но концовка турнира выходит страшная. С красно-белыми, «Локо», «Краснодаром» и «Ростовом» (а дончане под конец футбольного года могут цепляться за высокое место) матчи в гостях, и только с армейцами — дома.

Но это часть рисков. Главное же, на мой взгляд, в том, что целостного футбола «Зенит» не демонстрирует. И не играет в силу своих футболистов.

Много говорится о трансферах, о необходимости усиливать команду. Сине-бело-голубые сейчас действительно разношерстные — состав набран при разных тренерах, под разное видение и Семаку приходится учитывать множество нюансов, в том числе и такие, в какой период пришел игрок.

Семаку, с одной стороны, не позавидуешь — выстроить что-то дельное в такой ситуации непросто. Но с другой, это ведь сумасшедший шанс, и кто знает, доверят ли еще когда-нибудь Сергею Богдановичу такую большую команду. В чем-то возможность уникальная, ведь тренер-новичок получил коллектив, который до этого долгое время делал ставку (и она как правило оправдывала себя) на специалистов-иностранцев. Так что теперь нужно вывозить!

Возможно, сейчас ключевой период.

Можно говорить, что питерцы неделю назад вышли из отпуска. А можно вспомнить, что точной такой же график и у «Локо», который выглядел сильнее и чисто в футбольном плане (по матчу в Катаре казалось, что в средней линии команды Семака царит хаос), и по мотивационной составляющей. Последнее, возможно, на финише сезона станет главным. Ключевым.

Понятно, что матч стал для «Зенита» первым после выхода из отпуска, мало что решает, но это серьезный турнир, его показывают на всю страну — и ты так или иначе задаешь тон. И порождаешь вопросы. Питерцы потерпели болезненное поражение.

На мой взгляд, клуб имеет полное право спрашивать с тренера так, как тот спрашивает по трансферам — единственное, не вынося это в прессу и оставляя внутри. «Зенит» аккуратно договаривается по Паредесу (именно поэтому он не вышел на поле), переговоры с «ПСЖ» продолжаются, а вариант с «Челси» уже маловероятен.