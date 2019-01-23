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10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Этьен» отклонил предложение «Зенита» по Сельнесу

«Сент-Этьен» отказался продавать полузащитника Оле Сельнес в петербургский «Зенит», утверждает Le10sport.com.

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По информации издания, сине-бело-голубые сделали французскому клубу предложение в размере менее € 10 млн. «Сент-Этьен» не намерен расставаться с норвежским хавбеком и согласится на продажу только в том случае, если получит за него крупную сумму.

Также руководство французской команды хочет в скором времени продлить контракт с Сельнесом, чтобы сохранить его в клубе. Действующее соглашение хавбека с «Сент-Этьеном» рассчитано до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» переключил внимание на норвежца после неудачи с полузащитником «Лиона» Лукой Тусаром. Сельнес является воспитанником «Русенборга» и выступает за «Сент-Этьен» с 2016 года.

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