«Сент-Этьен» отклонил предложение «Зенита» по Сельнесу
«Сент-Этьен» отказался продавать полузащитника Оле Сельнес в петербургский «Зенит», утверждает Le10sport.com.
«Сент-Этьен» отказался продавать полузащитника Оле Сельнес в петербургский «Зенит», утверждает Le10sport.com.
По информации издания,
Также руководство французской команды хочет в скором времени продлить контракт с Сельнесом, чтобы сохранить его в клубе. Действующее соглашение хавбека с «Сент-Этьеном» рассчитано до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» переключил внимание на норвежца после неудачи с полузащитником «Лиона» Лукой Тусаром. Сельнес является воспитанником «Русенборга» и выступает за «Сент-Этьен» с 2016 года.