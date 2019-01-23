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12:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Зенит» требует с «ПСЖ» за Паредеса 45 миллионов евро

В переговорах между «ПСЖ» и «Зенитом» по полузащитнику петербуржцев Леандро Паредесу взята пауза.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Foot Sur, парижский клуб не готов платить запрашиваемую «Зенитом» сумму, которая составляет 45 миллионов евро. По данным источника, парижане рассчитывают снизить цену.

Представители «ПСЖ» встретятся с агентом Паредеса на этой неделе, чтобы обсудить, как можно уговорить «Зенит» снизить стоимость 24-летнего аргентинца.

Паредес в нынешнем сезоне провел в премьер-лиге 15 матчей, забил три мяча, сделал четыре голевые передачи. В Лиге Европы на его счету гол и голевая передача в семи встречах.

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