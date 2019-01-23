СМИ: «Зенит» требует с «ПСЖ» за Паредеса 45 миллионов евро

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Foot Sur, парижский клуб не готов платить запрашиваемую «Зенитом» сумму, которая составляет 45 миллионов евро. По данным источника, парижане рассчитывают снизить цену.

Представители «ПСЖ» встретятся с агентом Паредеса на этой неделе, чтобы обсудить, как можно уговорить «Зенит» снизить стоимость 24-летнего аргентинца.