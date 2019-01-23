«Арсенал» победил вице-чемпиона Польши в контрольном матче в Турции
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» одолели
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» одолели
Встреча, состоявшаяся в среду в Белеке, завершилась со счетом 2:1 в пользу туляков. На 64-й минуте отличился Кантемир Берхамов, а на 83-й мяч в свои ворота отправил игрок «Ягеллонии».
На этом программа первого сбора «Арсенала» в Белеке завершена. Второй сбор пройдет с 27 января по 8 февраля в Турции.