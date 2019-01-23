Шатов забивает, Семак ищет варианты. Как «Зенит» готовится к сезону в Катаре

Товарищеские матчи внесли коррективы в тренировочное расписание «Зенита». После поражения от «Локомотива» в первом туре Кубка Матч Премьер сине-бело-голубые решили ограничиться лишь одной тренировкой.

Восстановительной ее назвать нельзя. Футболистам продолжили закладывать базу для успешного выступления в новом году. Тренерский штаб предложил много беговой работы, которая чередовалась с занятиями с мячом.

Под конец занятия команды отрабатывали действия в атаке в двусторонке. Лучше всех в этом приуспел Олег Шатов. На его счету два забитых мяча.

Особого внимания заслуживает Юрий Жирков. Накануне он вышел на 15 минут в игре с «Локомотивом», а уже сегодня активничал в двусторонке. И однажды даже был близок к голу.

Тренировался в общей группе Кристиан Нобоа. Правда, в двусторонке тренеры его использовали как свободного игрока на фланге, который принимал участие лишь в атакующих действиях команды и не вступал в контакт с партнерами — только с мячом.

Но и это уже большой прогресс. В катарских матчах мы вряд ли его увидим даже на скамейке запасных. Но надежда на то что Нобоа сможет выйти на поле уже весной, становится все сильнее.

Еще один неожиданный момент тренировки — появление молодого защитника Ильи Скроботова на левом фланге одной из команд. Пока тоже в качестве свободного игрока — как и Нобоа. Но кажется, Сергей Семак продолжает эксперименты на случай, если клуб так никого и не купит на левый фланг. В первом тайме матча с «Локо» туда был переведен даже Эрнани.

А сразу после игры Сергей Богданович, отвечая на вопрос об уходе Евгения Чернова, прямым текстом сказал, что ждет на эту позицию более сильного исполнителя.

«Нам нужен левый защитник хорошего уровня, если мы хотим двигаться вперед. Но прежде чем расставаться с Черновым, я просил, чтобы на его позицию взяли другого игрока. Пока у нас никого нет. Посмотрим».