Адвокат рассказал о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

По словам адвоката, обвиняемые до сих не ознакомились с материалами дела. «Срок содержания под стражей по любому продлят. Для этого и происходит затягивание дела. Нормами права не предусмотрен срок содержания под стражей до того, как дело передано суд, но нужен запас не менее месяца перед направлением дела. Если ознакомление произойдет до 8 февраля, Кокорину и Мамаеву все равно продлят срок содержания под стражей», — заявил он.