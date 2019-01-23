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21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак»: Просим не переживать из-за публикаций об уходе Зе Луиша и Адриано

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» прокомментировала информацию о возможном уходе из клуба нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано.

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Источник: РИА "Новости"
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«За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и Луиса Адриано в другие клубы. Так вот, просим болельщиков не переживать: на самом деле “Спартак” рассчитывает на этих нападающих, причём не только в нынешнем сезоне», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых в «Твиттере».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Лидс» вышел на «Спартак» с предложением, в котором речь идёт о € 12 млн, по Зе Луишу, однако московский клуб не планирует расставаться с футболистом за эту сумму. По данным турецких СМИ, в услугах форварда заинтересован «Фенербахче».

«Чемпионат» сообщал также, что «Галатасарай» сделал «Спартаку» предложение о приобретении Луиса Адриано в размере € 6 млн. Но красно-белые не торопятся расставаться с бразильским футболистом и планируют выручить за него € 10 млн. Интерес к форварду проявляет ещё один турецкий клуб — «Бешикташ».

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