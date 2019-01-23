«Смелый и рискованный футбол»: Кононов — о новом стиле «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

— Футболистов сложно перестроить на новый футбол, — сказал Кононов в эфире канала «Матч ТВ». — Атакующий стиль — более смелый и рискованный. Надо быстрее вступать в единоборства, быстро реагировать на потерю мяча. Также должна быть синхронность каждого игрока и команды в целом. Если кто-то запоздает, все разрушится. При потере мяча ты должен быстро отработать в отборе — в течение 4−5 секунд. При игре в позиционной обороне также должна быть синхронность: все должны занять свои позиции. Но мне больше нравится, когда футболисты быстрее отбирают мяч, ведь так мы быстрее начинаем атаку.

В «Спартаке» собраны квалифицированные игроки. Никто не говорил, что мне не подходит этот футбол, когда я озвучил свои принципы. Все стремились исполнять эти требования как можно быстрее. Мы проделали достаточно неплохую работу и попытались кое-что изменить. Что-то удалось, но не все. Иногда их тянуло на то, что было раньше. Игра строилась отрезками: где-то мы делали, что хотели, а где-то — нет.