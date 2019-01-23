«Смелый и рискованный футбол»: Кононов — о новом стиле «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что атакующий футбол является более смелым и рискованным. 52-летний специалист добавил, что игроки
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что атакующий футбол является более смелым и рискованным. 52-летний специалист добавил, что игроки
— Футболистов сложно перестроить на новый футбол, — сказал Кононов в эфире канала «Матч ТВ». — Атакующий стиль — более смелый и рискованный. Надо быстрее вступать в единоборства, быстро реагировать на потерю мяча. Также должна быть синхронность каждого игрока и команды в целом. Если
В «Спартаке» собраны квалифицированные игроки. Никто не говорил, что мне не подходит этот футбол, когда я озвучил свои принципы. Все стремились исполнять эти требования как можно быстрее. Мы проделали достаточно неплохую работу и попытались
Напомним, Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года.