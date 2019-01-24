Бывший футболист «Спартака» Попов подписал контракт «Ростовом»

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что соглашения с болгарским футболистом рассчитано на 2,5 года. Детали контракта не разглашаются. Ранее игроком клуба стал еще один бывший полузащитник «Спартака» Роман Еременко, соглашение с которым рассчитано на аналогичный срок.

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В начале января 31-летний футболист разорвал контракт со «Спартаком». В составе московского клуба Попов с 2015 года. Он провел 97 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 15 голевых передач.