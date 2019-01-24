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08:21 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Спартака» Попов подписал контракт «Ростовом»

ТАСС, 24 января. Футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником московского «Спартака» Ивелином Поповым. Об этом сообщает пресс-служба ростовской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что соглашения с болгарским футболистом рассчитано на 2,5 года. Детали контракта не разглашаются. Ранее игроком клуба стал еще один бывший полузащитник «Спартака» Роман Еременко, соглашение с которым рассчитано на аналогичный срок.

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В начале января 31-летний футболист разорвал контракт со «Спартаком». В составе московского клуба Попов с 2015 года. Он провел 97 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 15 голевых передач.

Также полузащитник играл за краснодарскую «Кубань», казанский «Рубин», турецкий «Газиантепспор» и болгарский Литекс. В составе сборной Болгарии Попов является капитаном и выступает с 2007 года. На его счету 74 матча 14 голов.

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