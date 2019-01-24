Бывший футболист «Спартака» Попов подписал контракт «Ростовом»
ТАСС, 24 января. Футбольный клуб Российской
ТАСС, 24 января. Футбольный клуб Российской
Отмечается, что соглашения с болгарским футболистом рассчитано на 2,5 года. Детали контракта не разглашаются. Ранее игроком клуба стал еще один бывший полузащитник «Спартака» Роман Еременко, соглашение с которым рассчитано на аналогичный срок.
В начале января 31-летний футболист разорвал контракт со «Спартаком». В составе московского клуба Попов с 2015 года. Он провел 97 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 15 голевых передач.
Также полузащитник играл за краснодарскую «Кубань», казанский «Рубин», турецкий «Газиантепспор» и болгарский Литекс. В составе сборной Болгарии Попов является капитаном и выступает с 2007 года. На его счету 74 матча 14 голов.