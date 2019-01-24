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12:39 (мск), источник: ТАСС

Грузинский ФК «Рустави» не получал предложения от «Локомотива» по трансферу Кварцехелии

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Грузинский футбольный клуб «Рустави» не получал предложений от московского «Локомотива» по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии. Об этом ТАСС сообщил директор грузинского клуба Бадри Начавариани.

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Ранее портал Transfermarkt объявил, что «Локомотив» и «Рустави» договорились о трансфере 17-летнего футболиста, а переход должен состояться 12 февраля, когда футболисту исполнится 18 лет.

«На сегодняшний день между “Рустави” и “Локомотивом” никаких соглашений насчет трансфера Хвичи Кварацхелии нет. Да, были заинтересованные лица из московского клуба, которые приезжали и смотрели на его игру, но, повторюсь, юридически никаких соглашений на этот счет нет. В данный момент игрок трансферу не подлежит», — сказал Начавариани.

Кварацхелия является воспитанником академии тбилисского «Динамо». В марте 2018 года футболист перешел в «Рустави», за который провел девять матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

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