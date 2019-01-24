Грузинский ФК «Рустави» не получал предложения от «Локомотива» по трансферу Кварцехелии

Ранее портал Transfermarkt объявил, что «Локомотив» и «Рустави» договорились о трансфере 17-летнего футболиста, а переход должен состояться 12 февраля, когда футболисту исполнится 18 лет.

«На сегодняшний день между “Рустави” и “Локомотивом” никаких соглашений насчет трансфера Хвичи Кварацхелии нет. Да, были заинтересованные лица из московского клуба, которые приезжали и смотрели на его игру, но, повторюсь, юридически никаких соглашений на этот счет нет. В данный момент игрок трансферу не подлежит», — сказал Начавариани.