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13:25 (мск), источник: Р-Спорт

Штоффельсхаус: Я подвергал действия Семина сомнениям не через прессу

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Бывший спортивный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Эрик Штоффельсхаус заявил, что никогда публично не поднимал вопрос о возможной отставке главного тренера команды Юрия Семина.

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Источник: РИА "Новости"

Штоффельсхаус работал спортивным директором «Локомотива» с января 2017 года по январь 2019 года. При нем железнодорожники завоевали сначала Кубок России (2017), а в следующем сезоне стали чемпионами страны (2018). Осенью 2018 года Семин выпустил автобиографическую книгу, в которой подверг критике деятельность Штоффельсхауса в «Локомотиве» и отметил, что тот с первого дня своей работы его критиковал и желал его отставки.

«Это говорят люди, с которыми я за два года общался-то всего пару раз. И вы думаете, я им с порога начинал критиковать тренера? Уточню: первые три месяца я вообще ни с кем не разговаривал, кроме Ильи Геркуса. Если тренер успешен, его позиции не подвергаются сомнениям. Если результата не видно, начинаются дискуссии. Для “Локомотива” десятая позиция — трагедия, у меня не было желания на ней задерживаться. Я хотел выигрывать титулы», — приводит слова Штоффельсхауса «Спорт день за днем».

«Может быть, кто-то ждал, что я приду и скажу: “У вас здесь всё супер, ребята, продолжаем в том же духе?” Конечно, при этом анализе звучала фамилия Семина, было бы глупо не подвергнуть его действия каким-то сомнениям. Но, опять же, не в прессе, а в клубе. Тренер должен рефлексировать, искать свои ошибки. При этом вопросы тогда были не только к тренеру, но и к футболистам. И ответы были найдены верные. В противном случае “Локомотив” не стал бы чемпионом», — добавил бывший сотрудник клуба.

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