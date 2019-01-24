Штоффельсхаус: Я подвергал действия Семина сомнениям не через прессу

Источник: РИА "Новости"

Штоффельсхаус работал спортивным директором «Локомотива» с января 2017 года по январь 2019 года. При нем железнодорожники завоевали сначала Кубок России (2017), а в следующем сезоне стали чемпионами страны (2018). Осенью 2018 года Семин выпустил автобиографическую книгу, в которой подверг критике деятельность Штоффельсхауса в «Локомотиве» и отметил, что тот с первого дня своей работы его критиковал и желал его отставки.

«Это говорят люди, с которыми я за два года общался-то всего пару раз. И вы думаете, я им с порога начинал критиковать тренера? Уточню: первые три месяца я вообще ни с кем не разговаривал, кроме Ильи Геркуса. Если тренер успешен, его позиции не подвергаются сомнениям. Если результата не видно, начинаются дискуссии. Для “Локомотива” десятая позиция — трагедия, у меня не было желания на ней задерживаться. Я хотел выигрывать титулы», — приводит слова Штоффельсхауса «Спорт день за днем».