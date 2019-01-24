Красноярскому «Енисею» поставлена задача сохранить прописку в РПЛ
КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Красноярскому футбольному клубу «Енисей» поставлена задача сохранить прописку в Российской
КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Красноярскому футбольному клубу «Енисей» поставлена задача сохранить прописку в Российской
«Енисей» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Перед началом сезона директор клуба Денис Рубцов заявлял ТАСС, что перед командой будет поставлена задача занять место не ниже 12-го, позволяющее избежать стыковых матчей.
«Задача, которая ставилась на сезон, — остаться в
По словам Алексеева, финансирование клуба увеличиваться не будет, «оно достойное».
«Енисей» впервые в своей истории выступает в премьер- лиге. Клуб после 17 игр набрал 10 очков, одержав всего две победы.