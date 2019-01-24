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15:58 (мск), источник: ТАСС

Красноярскому «Енисею» поставлена задача сохранить прописку в РПЛ

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Красноярскому футбольному клубу «Енисей» поставлена задача сохранить прописку в Российской премьер-лиге. Об этом ТАСС заявил министр спорта региона Сергей Алексеев.

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Источник: РИА "Новости"

«Енисей» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

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Перед началом сезона директор клуба Денис Рубцов заявлял ТАСС, что перед командой будет поставлена задача занять место не ниже 12-го, позволяющее избежать стыковых матчей.

«Задача, которая ставилась на сезон, — остаться в премьер-лиге, ее никто не отменял», — сказал Алексеев. Отвечая на вопрос о доверии к главному тренеру клуба Дмитрию Аленичеву, министр спорта региона ответил, «что есть определенное количество игр, где нужно работать на стопроцентный результат».

По словам Алексеева, финансирование клуба увеличиваться не будет, «оно достойное».

«Енисей» впервые в своей истории выступает в премьер- лиге. Клуб после 17 игр набрал 10 очков, одержав всего две победы.

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