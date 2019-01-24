Красноярскому «Енисею» поставлена задача сохранить прописку в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

«Енисей» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

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Перед началом сезона директор клуба Денис Рубцов заявлял ТАСС, что перед командой будет поставлена задача занять место не ниже 12-го, позволяющее избежать стыковых матчей.

«Задача, которая ставилась на сезон, — остаться в премьер-лиге, ее никто не отменял», — сказал Алексеев. Отвечая на вопрос о доверии к главному тренеру клуба Дмитрию Аленичеву, министр спорта региона ответил, «что есть определенное количество игр, где нужно работать на стопроцентный результат».

По словам Алексеева, финансирование клуба увеличиваться не будет, «оно достойное».