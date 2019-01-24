Источник: «ПСЖ» договорился с «Зенитом» о трансфере Паредеса за € 47 млн
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает L"Équipe.
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает L"Équipe.
Руководство парижан уже договорилось о трансфере с клубом из
В ближайшее время Паредес пройдёт медобследование, после чего заключит с «ПСЖ» контракт на 4,5 года — до конца сезона-2022/23.
Леандро выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне Российской
«ПСЖ», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. В матче 22-го тура команда Томаса Тухеля сыграет с «Ренном». Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 27 января.