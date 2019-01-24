Источник: «ПСЖ» договорился с «Зенитом» о трансфере Паредеса за € 47 млн

Источник: РИА "Новости"

Руководство парижан уже договорилось о трансфере с клубом из Санкт-Петербурга. За 24-летнего игрока действующие чемпионы Франции заплатят € 47 млн.

В ближайшее время Паредес пройдёт медобследование, после чего заключит с «ПСЖ» контракт на 4,5 года — до конца сезона-2022/23.

Леандро выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги аргентинский полузащитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах.