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19:12 (мск), источник: ТАСС

Суд признал незаконным договор между МФСО и ФК «Спартак» об использовании товарных знаков

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительным договор от 30 июня 2016 года между ОО «Международное физкультурно-спортивное общество (МФСО) «Спартак» имени Николая Петровича Старостина» и ООО «Спортивный клуб «Спартак» о праве использования товарного знака «Спартак». Об этом говорится в резолютивной части постановления суда.

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Источник: РИА "Новости"

В октябре арбитражный суд Москвы отклонил иск МФСО «Спартак». Тогда требования истца касались признания недействительным договора от 30 июня 2016 года об отчуждении исключительных прав на девять товарных знаков в пользу ООО «Спортивный клуб «Спартак». В число девяти товарных знаков вошла в том числе эмблема с буквой «С». Тогда представители МФСО «Спартак» указывали на то, что договор заключался прежней главой МФСО Анной Алешиной с одной стороны и ее сыном Алексеем Алешиным, являвшимся учредителем футбольного клуба «Спартак», — с другой. Истец сетовал на то, что имели место личные интересы Алешиной.

В четверг апелляционная инстанция отменила октябрьское решение арбитражного суда и признала незаконным договор от 30 июня 2016 года об отчуждении исключительных прав на товарные знаки в пользу ООО «Спортивный клуб «Спартак», удовлетворив таким образом иск МФСО «Спартак».

МФСО «Спартак» было образовано весной 1935 года, его председателем является Евгений Ловчев.

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