Суд признал незаконным договор между МФСО и ФК «Спартак» об использовании товарных знаков

В октябре арбитражный суд Москвы отклонил иск МФСО «Спартак». Тогда требования истца касались признания недействительным договора от 30 июня 2016 года об отчуждении исключительных прав на девять товарных знаков в пользу ООО «Спортивный клуб «Спартак». В число девяти товарных знаков вошла в том числе эмблема с буквой «С». Тогда представители МФСО «Спартак» указывали на то, что договор заключался прежней главой МФСО Анной Алешиной с одной стороны и ее сыном Алексеем Алешиным, являвшимся учредителем футбольного клуба «Спартак», — с другой. Истец сетовал на то, что имели место личные интересы Алешиной.