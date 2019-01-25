Эмануэль Маммана: Буду рад за Паредеса, если все получится

Источник: РИА "Новости"

Гоша Чернов из Дохи

— Эмануэль, как ваше здоровье? Беспокоит ли колено?

— Сейчас все гораздо лучше. Первые два месяца я восстанавливался в Риме, было очень трудно — причем не столько с физической, сколько с психической точки зрения. Чувствую себя отлично, перерыв в игре был большим, но я очень хочу вернуться на поле. Намерен играть как можно больше, не останавливать прогресс и вернуться на тот уровень, который был до этого.

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— Есть ли разница в общении между Сергеем Семаком и Роберто Манчини? Дзюба говорил, что итальянец его игнорировал.

— С Манчини мы почти не разговаривали. Он был немного закрыт. Семак, конечно, с нами общается гораздо чаще. У игроков сократилась дистанция до тренеров, мы все часто общаемся с главным тренером. Не думаю, что дело в возрасте. Просто у каждого тренера своя манера общения.

— С Семаком лучше?

— Конечно, лучше. Когда ты постоянно в контакте с тренером, то знаешь, что для него лучше. Знаешь, что он от тебя хочет. Так гораздо легче. Он всегда может тебе помочь, поддерживает тебя. Такая форма общения мне подходит гораздо больше.

— Как там Нобоа? У него такая же травма, что была у вас. Помогаете ему?

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— Конечно. Когда Кристиан получил травму, я с ним поговорил. Он сейчас уже активно тренируется. Надеюсь, мы скоро увидим его в составе. Будем рады его возвращению в строй.

— Ваша аргентинская банда уже научила Дзюбу испанским словам? Какие он знает?

— Он меня учит русским словам — «доброе утро», «привет», «как дела». А мы учим его другим испанским, но я не могу их произнести, ха-ха.

— Дзюба признан лучшим футболистом прошлого года в России. Согласны с этим?

— Он провел прекрасный чемпионат мира, регулярно забивал голы, у него был отличный сезон. Мы рады, что он получил эту премию. Будем надеяться, что он и дальше продолжит приносить нам пользу и, конечно же, трофеи.

— А кого вы включили бы в тройку?

— Дриусси, Дзюба, Лео Паредес.

— Если Паредес уйдет, как много потеряет «Зенит»?

— Конечно, Лео очень много значит для нашей команды. Если все получится так, как может получиться, то я буду за него только рад.

— Ригони сказал, что жизнь в России — это топ. И что ему тут больше нравится, чем в Италии. А вам здесь больше нравится, чем во Франции, где вы играли за «Лион»?

— Мне больше нравится в России. Во Франции люди какие-то замкнутые, скованные, закрытые. Я аргентинец и привык к открытому общению, и в России люди как раз открыты.

Это мне по душе.