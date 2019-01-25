Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лилль
Футбол. Зарубежный
26.01
Севилья
Леванте
Футбол. Зарубежный
26.01
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Зарубежный
26.01
Боруссия Д
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
26.01
Боруссия М
Аугсбург
Все события
Фоторепортажи
16Буря в Израиле. Как Семин поругался с Коштиньей
10Ссора Риксена и Радимова во время матча «Зенита»
12:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эмануэль Маммана: Буду рад за Паредеса, если все получится

Защитник «Зенита» и сборной Аргентины дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором рассказал, чем Сергей Семак лучше Роберто Манчини и почему любит Россию больше, чем Францию.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Гоша Чернов из Дохи

— Эмануэль, как ваше здоровье? Беспокоит ли колено?

— Сейчас все гораздо лучше. Первые два месяца я восстанавливался в Риме, было очень трудно — причем не столько с физической, сколько с психической точки зрения. Чувствую себя отлично, перерыв в игре был большим, но я очень хочу вернуться на поле. Намерен играть как можно больше, не останавливать прогресс и вернуться на тот уровень, который был до этого.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

— Есть ли разница в общении между Сергеем Семаком и Роберто Манчини? Дзюба говорил, что итальянец его игнорировал.

— С Манчини мы почти не разговаривали. Он был немного закрыт. Семак, конечно, с нами общается гораздо чаще. У игроков сократилась дистанция до тренеров, мы все часто общаемся с главным тренером. Не думаю, что дело в возрасте. Просто у каждого тренера своя манера общения.

— С Семаком лучше?

— Конечно, лучше. Когда ты постоянно в контакте с тренером, то знаешь, что для него лучше. Знаешь, что он от тебя хочет. Так гораздо легче. Он всегда может тебе помочь, поддерживает тебя. Такая форма общения мне подходит гораздо больше.

— Как там Нобоа? У него такая же травма, что была у вас. Помогаете ему?

Главные события 2018 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

— Конечно. Когда Кристиан получил травму, я с ним поговорил. Он сейчас уже активно тренируется. Надеюсь, мы скоро увидим его в составе. Будем рады его возвращению в строй.

— Ваша аргентинская банда уже научила Дзюбу испанским словам? Какие он знает?

— Он меня учит русским словам — «доброе утро», «привет», «как дела». А мы учим его другим испанским, но я не могу их произнести, ха-ха.

— Дзюба признан лучшим футболистом прошлого года в России. Согласны с этим?

— Он провел прекрасный чемпионат мира, регулярно забивал голы, у него был отличный сезон. Мы рады, что он получил эту премию. Будем надеяться, что он и дальше продолжит приносить нам пользу и, конечно же, трофеи.

— А кого вы включили бы в тройку?

— Дриусси, Дзюба, Лео Паредес.

— Если Паредес уйдет, как много потеряет «Зенит»?

— Конечно, Лео очень много значит для нашей команды. Если все получится так, как может получиться, то я буду за него только рад.

— Ригони сказал, что жизнь в России — это топ. И что ему тут больше нравится, чем в Италии. А вам здесь больше нравится, чем во Франции, где вы играли за «Лион»?

— Мне больше нравится в России. Во Франции люди какие-то замкнутые, скованные, закрытые. Я аргентинец и привык к открытому общению, и в России люди как раз открыты.

Это мне по душе.

Гоша ЧЕРНОВ

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Монако" вот-вот уволит Анри. Никогда не догадаетесь, кто его заменит
Промес провел лучший матч за "Севилью". Он разорвал "Барсу"
Коляда, его 100 очков и 2 медали в парном катании: итоги дня ЧЕ
Фанаты Медведевой и Загитовой развязали войну
Гол Овечкина вошел в топ-10 по итогам первой половины сезона НХЛ
Снова допинг: российского футболиста отстранили на четыре года
СМИ: Футболист «Зенита» близок к переходу в «Ювентус»
Емельяненко - Бейдер. Последний Император решил поставить точку?
Министерство спорта требует от «Амкара» вернуть 543 млн рублей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь