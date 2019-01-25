Краевое министерство спорта требует от «Амкара» вернуть 543 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Министерство спорта Пермского края потребовала от «Амкара» вернуть 543 млн рублей. Средства были выделены футбольному клубу в качестве субсидий в 2017 и 2018 годах. Основанием для возврата денежных средств стали нарушения условий финансирования «Амкара». Об этом сообщили в краевом министерстве спорта.

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Отметим, что после ликвидации футбольного клуба краевое министерство провело проверку исполнений условий расходования бюджетных средств. И выяснилось, что деньги были потрачены с нарушениями. И теперь «Амкар» должен вернуть деньги в казну. Напомним, что кредиторская задолженность клуба также составляет порядка 540 млн рублей.