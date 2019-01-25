Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лилль
Футбол. Зарубежный
26.01
Севилья
Леванте
Футбол. Зарубежный
26.01
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Зарубежный
26.01
Боруссия Д
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
26.01
Боруссия М
Аугсбург
Все события
Фоторепортажи
21Ты слишком молод, если не помнишь эти кадры!
16ЦСКА против донецкого «Шахтера» в Израиле
10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Краевое министерство спорта требует от «Амкара» вернуть 543 млн рублей

Футбольный клуб нарушил правила субсидирования.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Министерство спорта Пермского края потребовала от «Амкара» вернуть 543 млн рублей. Средства были выделены футбольному клубу в качестве субсидий в 2017 и 2018 годах. Основанием для возврата денежных средств стали нарушения условий финансирования «Амкара». Об этом сообщили в краевом министерстве спорта.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Отметим, что после ликвидации футбольного клуба краевое министерство провело проверку исполнений условий расходования бюджетных средств. И выяснилось, что деньги были потрачены с нарушениями. И теперь «Амкар» должен вернуть деньги в казну. Напомним, что кредиторская задолженность клуба также составляет порядка 540 млн рублей.

«Амкар» прекратил свое существование в середине июня 2018 года, несмотря на то, что команда сохранила прописку в премьер-лиге. Из-за отсутствия финансирования «Амкар» даже не стал заявляться в Профессиональную футбольную лигу. В премьер-лиге пермский клуб выступал с 2004 по 2018 год. За это время «Амкар» ни разу не покидал элитный дивизион.

Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Как наши сериалы покоряют Запад, пока мы смотрим американские и европейские
Тьерри Анри временно отстранили от должности главного тренера "Монако"
Коляда, его 100 очков и 2 медали в парном катании: итоги дня ЧЕ
Миронова была близка к чуду. Не хватило нескольких секунд
Емельяненко - Бейдер. Последний Император решил поставить точку?
«Монако» объявил об отстранении Анри от работы с первой командой
Азара ждут в «Реале», а он выводит «Челси» в финал Кубка Лиги
Катар и Япония узнали соперников по группе на Кубке Америки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь