Краевое министерство спорта требует от «Амкара» вернуть 543 млн рублей
Футбольный клуб нарушил правила субсидирования.
Футбольный клуб нарушил правила субсидирования.
Министерство спорта Пермского края потребовала от «Амкара» вернуть 543 млн рублей. Средства были выделены футбольному клубу в качестве субсидий в 2017 и 2018 годах. Основанием для возврата денежных средств стали нарушения условий финансирования «Амкара». Об этом сообщили в краевом министерстве спорта.
Отметим, что после ликвидации футбольного клуба краевое министерство провело проверку исполнений условий расходования бюджетных средств. И выяснилось, что деньги были потрачены с нарушениями. И теперь «Амкар» должен вернуть деньги в казну. Напомним, что кредиторская задолженность клуба также составляет порядка 540 млн рублей.
«Амкар» прекратил свое существование в середине июня 2018 года, несмотря на то, что команда сохранила прописку в