Футболист «Зенита» Иванович может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Руководство «Ювентуса» начало поиски защитника на место марокканца Мехди Бенатии, который может покинуть команду и продолжить карьеру в катарском клубе «Аль-Духайль».
По данным источника, в список кандидатов также входят словацкий футболист Мартин Шкртел из турецкого клуба «Фенербахче» и португалец Бруну Алвеш из итальянской «Пармы». Отмечается, что в приоритете у клуба уругвайский защитник Мартин Касерес из итальянского «Лацио», уже выступавший за «Ювентус».
В текущем сезоне Иванович провел 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Иванович с 2006 по 2007 год играл за московский «Локомотив», после чего с 2008 по 2017 год выступал за лондонский «Челси». В составе английской команды он стал победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013) и дважды — чемпионом Англии (2010, 2015). В составе сборной Сербии Иванович провел 105 матчей и забил 13 мячей.