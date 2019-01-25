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11:24 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Иванович может продолжить карьеру в «Ювентусе»

ТАСС, 25 января. Сербский защитник российского футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович может перейти в итальянский «Ювентус». Об этом сообщает итальянская вещательная компания Sky Sport Italia.

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Источник: РИА "Новости"

Руководство «Ювентуса» начало поиски защитника на место марокканца Мехди Бенатии, который может покинуть команду и продолжить карьеру в катарском клубе «Аль-Духайль».

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По данным источника, в список кандидатов также входят словацкий футболист Мартин Шкртел из турецкого клуба «Фенербахче» и португалец Бруну Алвеш из итальянской «Пармы». Отмечается, что в приоритете у клуба уругвайский защитник Мартин Касерес из итальянского «Лацио», уже выступавший за «Ювентус».

В текущем сезоне Иванович провел 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Иванович с 2006 по 2007 год играл за московский «Локомотив», после чего с 2008 по 2017 год выступал за лондонский «Челси». В составе английской команды он стал победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013) и дважды — чемпионом Англии (2010, 2015). В составе сборной Сербии Иванович провел 105 матчей и забил 13 мячей.

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