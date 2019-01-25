Футболист «Зенита» Иванович может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Источник: РИА "Новости"

Руководство «Ювентуса» начало поиски защитника на место марокканца Мехди Бенатии, который может покинуть команду и продолжить карьеру в катарском клубе «Аль-Духайль».

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По данным источника, в список кандидатов также входят словацкий футболист Мартин Шкртел из турецкого клуба «Фенербахче» и португалец Бруну Алвеш из итальянской «Пармы». Отмечается, что в приоритете у клуба уругвайский защитник Мартин Касерес из итальянского «Лацио», уже выступавший за «Ювентус».

В текущем сезоне Иванович провел 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).