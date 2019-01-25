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10:47 (мск), источник: Vesti.kz

Клубу казахстанца Зайнутдинова озвучили задачу в российской премьер-лиге

Футболистам «Ростова» поставили задачу оказаться в шестерке лучших команд по итогам сезона российской премьер-лиги. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщают «Аргументы».

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Источник: РИА "Новости"

По итогам 17 туров «Ростов» с 24 очками идет на седьмом месте из 16 команд.

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Во второй половине сезоне клубу предстоит сыграть 13 матчей в РПЛ.

«В прошлом году мы не ставили перед нашими футболистами задачи занять какое-то определенное место. Главным было — провести реорганизацию в клубе. Считаю, что менеджмент с этим справился. Теперь можно подумать и о том, чтобы ставить перед командой определенные турнирные задачи. Надеюсь, накануне первого матча, который пройдет на “Ростов-арене” 24 февраля, мы с командой найдем время, чтобы встретиться. Там я и выскажу футболистам свое пожелание. Думаю, по итогам чемпионата они должны быть в шестерке сильнейших команд страны», — сказал Голубев.

Напомним, что 12 января «Ростов» официально объявил о переходе полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Условия контракта не уточняются, но «Астана» сообщила, что футболист сам выкупил свой контракт и отказался от повышения зарплаты ради переезда в Россию. В новой команде Зайнутдинов уже провел два товарищеских матча.

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