Клубу казахстанца Зайнутдинова озвучили задачу в российской премьер-лиге

«В прошлом году мы не ставили перед нашими футболистами задачи занять какое-то определенное место. Главным было — провести реорганизацию в клубе. Считаю, что менеджмент с этим справился. Теперь можно подумать и о том, чтобы ставить перед командой определенные турнирные задачи. Надеюсь, накануне первого матча, который пройдет на “Ростов-арене” 24 февраля, мы с командой найдем время, чтобы встретиться. Там я и выскажу футболистам свое пожелание. Думаю, по итогам чемпионата они должны быть в шестерке сильнейших команд страны», — сказал Голубев.