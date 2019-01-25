Клубу казахстанца Зайнутдинова озвучили задачу в российской премьер-лиге
Футболистам «Ростова» поставили задачу оказаться в шестерке лучших команд по итогам сезона российской
Футболистам «Ростова» поставили задачу оказаться в шестерке лучших команд по итогам сезона российской
По итогам 17 туров «Ростов» с 24 очками идет на седьмом месте из 16 команд.
Во второй половине сезоне клубу предстоит сыграть 13 матчей в РПЛ.
«В прошлом году мы не ставили перед нашими футболистами задачи занять
Напомним, что 12 января «Ростов» официально объявил о переходе полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Условия контракта не уточняются, но «Астана» сообщила, что футболист сам выкупил свой контракт и отказался от повышения зарплаты ради переезда в Россию. В новой команде Зайнутдинов уже провел два товарищеских матча.