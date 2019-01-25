Хавбек сборной Казахстана Зайнутдинов вошел в ТОП-3 самых дорогих молодых игроков «Ростова»

Трансферная стоимость 20-летнего игрока оценивается в 1,2 миллиона евро. Первое и второе места остаются за россиянами — 21-летним Дмитрием Скопинцевым (4,5 миллиона) и другим уроженцем Казахстана 22-летним Александром Зуевым (2 миллиона).

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Далее идут: узбекистанец Элдор Шомуродов (23 года/900 тысяч), шведы Антон Салетрос (22/900 тысяч) и Деннис Хаджикадунич (20/800 тысяч), россияне Александр Трошечкин (22/500 тысяч), Константин Плиев (22/450 тысяч) и Данил Глебов (19/300 тысяч) и словенец Матия Бобен (24/250 тысяч).

Напомним, о переходе Зайнутдинов «Ростов» объявил 12 января. Условия трудового договора не уточняются, но «Астана» сообщила, что футболист сам выкупил свой контракт и отказался от повышения зарплаты ради переезда в Россию. В новой команде Зайнутдинов уже провел несколько товарищеских матчей.