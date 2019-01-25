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15:15 (мск), источник: Sport24

«Болельщики не должны оценивать команду по играм на сборах». Валерий Карпин — о подготовке «Ростова»

Главный тренер ростовчан рассказал о трансферах Попова и Еременко и взаимоотношениях с президентом клуба.

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Источник: РИА "Новости"

— ЦСКА и «Краснодар» отказались от участия в Кубке МАТЧ ПРЕМЬЕР. У вас были сомнения?

— Естественно. Сначала нужно было посмотреть на даты турнира, на регламент, на условия, а уже потом принимать решение. Когда мы все узнали, то сказали «да». В связи с этим пришлось немного поменять нашу подготовку, скорректировали ее и потом согласились.

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— Для болельщиков такой турнир как отдушина, можно посмотреть качественный футбол в межсезонье — сплошные плюсы…

— Для болельщиков, может быть, и хорошо, что существует такой турнир. А при подготовке команд есть свои минусы.

— Какие?

— Потому что болельщики, глядя на эти игры, начинают делать выводы, оценивать команду.

— Этого нельзя делать?

— Не просто нельзя — это запрещено делать. Единственный человек, который может что-то оценивать в ходе такого турнира — тренер.

— Как вы оцените свою команду в матче против «Спартака»?

— В первом тайме хорошо, во втором хуже. Отмечу, это вне зависимости от результата таймов. По сути, играли две разные команды, так что оценивать данную игру как полноценный матч нельзя. В первом тайме играла одна команда и выиграла, во втором на поле вышли другие игроки. Одна группа игроков тренировалась 45 минут, потом другая столько же, а болельщики и журналисты начинают делать выводы и оценивать, кто лучше готов, а кто хуже, кто понравился, кто нет. Вы же не знаете, под какими нагрузками играют футболисты, какие цели преследует тренерский штаб.

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— «Ростов» этой зимой усилился за счет Романа Еременко и Ивелина Попова. Было сложно заполучить этих игроков?

— Не совсем в курсе, процесс переговоров ведет руководство клуба.

— Еременко согласился подписать контракт с «Ростовом» после разговора с вами…

— Может быть, надо спросить у него. Мы поговорили с Романом, рассказал, что хотел бы видеть от него, какой я вижу его роль в команде — и все.

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— С Ивелином Поповым вы также разговаривали?

— Да.

— Какие слова нашли, чтобы убедить их выбрать вашу команду?

— Вроде бы ничего сверхъестественного я не говорил. Для «Ростова» успех, что мы пополнились такими игроками. Они должны нас усилить, это футболисты очень высокого уровня. Надо поблагодарить руководство за то, что они присоединились к нашей команде. Наверное, у них были предложения и получше. Но надо спрашивать непосредственно у игроков.

— Не боитесь, что у «Ростова» могут возникнуть проблемы с лимитом на легионеров?

— Нет, не боюсь. У нас есть варианты, где мы можем использовать футболистов с российским паспортом.

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— В связи с тем, что состав стал сильнее, давление на вас со стороны руководства возрастет?

— Не думаю. Задача «Ростова» на сезон не поменялась с момента старта чемпионата. Мы должны как можно быстрее обезопасить себя от стыков.

— Странно, учитывая результаты в первом круге и состав команды.

— Почему странно? Состав изменился только сейчас, новых футболистов еще предстоит встроить в игровую модель. В прошлом году мы боролись за выживание с тем же составом, что и был в первой части чемпионата.

— Одним из самых обсуждаемых игроков вашей команды является Дмитрий Скопинцев. Не боитесь, что такое внимание со стороны болельщиков и прессы может негативно сказаться на его концентрации?

— Такие опасения есть, поэтому мы общаемся и работаем с ним каждый день, чтобы он не останавливался в росте и мы все продолжали видеть его прогресс.

— Оцените игру Шомуродова на Кубке Азии?

— Он великолепно провел турнир. Будем надеяться, что и дальше он будет прогрессировать. За последние 7−8 месяцев его прогресс в нашей команде очевиден. А на Кубке Азии это увидели не только мы, но и многие другие.

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— Как изменился тренер Валерий Карпин в сравнении с периодом работы в «Армавире» и «Майорке»?

— Мне трудно оценивать себя, нужно спрашивать людей, которые работали со мной. После «Майорки» и «Армавира» я понял для себя одну вещь: к футболистам нужно предъявлять только те требования, которые они могут выполнить. Для меня какие-то требования могут быть простыми, а для определенного футболиста они не выполнимы.

Работая в «Спартаке», возможно, я это не до конца понимал.

К примеру, мне может казаться, что выполнить передачу на 15 метров легко, а условный игрок не может этого делать, значит требовать этого от него не стоит.

К определенным футболистам должны быть определенные требования.

— Президент клуба Арташес Арутюнянц достаточно плотно вовлечен в жизнь команды, он всегда находится рядом, вникает во все нюансы. Такое погружение руководства в работу — это плюс для вас?

— Это очень хорошо.

— В других клубах такое раньше было?

— Нет. У меня такого нигде не было.

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— Это помогает вам в решении каких-то вопросов?

— Конечно. Все становится намного проще, когда человек живет командой, присутствует с нами рядом. Многие вещи президенту даже не нужно объяснять, он сам все видит и понимает.

— Арутюнянц разбирается в футболе?

— Да, разбирается. Но нужно понимать, что разбираться в футболе и влезать в какие-то дела, связанные с командой — это разные вещи. Кто-то разбирается и не влезает, а кто-то не разбирается и влезает. Наш президент в футболе разбирается, но все, что касается команды, решает тренер.

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— Вы периодически взрываете интернет шутками в инстаграме. Как на это реагирует жена?

— Положительно реагирует.

— Далеко не все жены понимают такой юмор.

— Ну значит, им не повезло с женами.

— Как родилось выражение «Дурень, это моя жена»?

— Спонтанно. А вы думаете, что я к этому готовлюсь?

— Недавно у вас родился ребенок. Еще детей заводить планируете?

— Хотелось бы.

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— По сравнению со временем, когда вы растили дочерей, процесс воспитания детей как-то изменился?

— Изменился. Хочешь не хочешь, а в силу возраста в тебе что-то меняется, и ты начинаешь относиться ко многим вещам по-другому. Тогда я был футболистом, сейчас тренер, соответственно свободного времени, которое можно проводить с семьей, сейчас меньше. В такой ситуации стараешься каждую свободную минуту проводить рядом с семьей.

— Болельщики часто спрашивают вас о семье?

— Скорее, они просто поздравляют или пишут «Какая милая дочь».

— Сколько раз вы смотрели видео «Валера иди сюда»?

— Ни разу не смотрел.

— Некоторые фразы из этого ролика стали народными, к примеру, «Фалькао к нам не поедет» и другие. Неужели вы никогда их не слышали в собственном исполнении?

— Про фразы знаю, а про видео вообще не знал, что оно есть.

Максим Алланазаров

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