«Болельщики не должны оценивать команду по играм на сборах». Валерий Карпин — о подготовке «Ростова»
Главный тренер ростовчан рассказал о трансферах Попова и Еременко и взаимоотношениях с президентом клуба.
Главный тренер ростовчан рассказал о трансферах Попова и Еременко и взаимоотношениях с президентом клуба.
— ЦСКА и «Краснодар» отказались от участия в Кубке МАТЧ ПРЕМЬЕР. У вас были сомнения?
— Естественно. Сначала нужно было посмотреть на даты турнира, на регламент, на условия, а уже потом принимать решение. Когда мы все узнали, то сказали «да». В связи с этим пришлось немного поменять нашу подготовку, скорректировали ее и потом согласились.
— Для болельщиков такой турнир как отдушина, можно посмотреть качественный футбол в межсезонье — сплошные плюсы…
— Для болельщиков, может быть, и хорошо, что существует такой турнир. А при подготовке команд есть свои минусы.
— Какие?
— Потому что болельщики, глядя на эти игры, начинают делать выводы, оценивать команду.
— Этого нельзя делать?
— Не просто нельзя — это запрещено делать. Единственный человек, который может
— Как вы оцените свою команду в матче против «Спартака»?
— В первом тайме хорошо, во втором хуже. Отмечу, это вне зависимости от результата таймов. По сути, играли две разные команды, так что оценивать данную игру как полноценный матч нельзя. В первом тайме играла одна команда и выиграла, во втором на поле вышли другие игроки. Одна группа игроков тренировалась 45 минут, потом другая столько же, а болельщики и журналисты начинают делать выводы и оценивать, кто лучше готов, а кто хуже, кто понравился, кто нет. Вы же не знаете, под какими нагрузками играют футболисты, какие цели преследует тренерский штаб.
— «Ростов» этой зимой усилился за счет Романа Еременко и Ивелина Попова. Было сложно заполучить этих игроков?
— Не совсем в курсе, процесс переговоров ведет руководство клуба.
— Еременко согласился подписать контракт с «Ростовом» после разговора с вами…
— Может быть, надо спросить у него. Мы поговорили с Романом, рассказал, что хотел бы видеть от него, какой я вижу его роль в команде — и все.
— С Ивелином Поповым вы также разговаривали?
— Да.
— Какие слова нашли, чтобы убедить их выбрать вашу команду?
— Вроде бы ничего сверхъестественного я не говорил. Для «Ростова» успех, что мы пополнились такими игроками. Они должны нас усилить, это футболисты очень высокого уровня. Надо поблагодарить руководство за то, что они присоединились к нашей команде. Наверное, у них были предложения и получше. Но надо спрашивать непосредственно у игроков.
— Не боитесь, что у «Ростова» могут возникнуть проблемы с лимитом на легионеров?
— Нет, не боюсь. У нас есть варианты, где мы можем использовать футболистов с российским паспортом.
— В связи с тем, что состав стал сильнее, давление на вас со стороны руководства возрастет?
— Не думаю. Задача «Ростова» на сезон не поменялась с момента старта чемпионата. Мы должны как можно быстрее обезопасить себя от стыков.
— Странно, учитывая результаты в первом круге и состав команды.
— Почему странно? Состав изменился только сейчас, новых футболистов еще предстоит встроить в игровую модель. В прошлом году мы боролись за выживание с тем же составом, что и был в первой части чемпионата.
— Одним из самых обсуждаемых игроков вашей команды является Дмитрий Скопинцев. Не боитесь, что такое внимание со стороны болельщиков и прессы может негативно сказаться на его концентрации?
— Такие опасения есть, поэтому мы общаемся и работаем с ним каждый день, чтобы он не останавливался в росте и мы все продолжали видеть его прогресс.
— Оцените игру Шомуродова на Кубке Азии?
— Он великолепно провел турнир. Будем надеяться, что и дальше он будет прогрессировать. За последние 7−8 месяцев его прогресс в нашей команде очевиден. А на Кубке Азии это увидели не только мы, но и многие другие.
— Как изменился тренер Валерий Карпин в сравнении с периодом работы в «Армавире» и «Майорке»?
— Мне трудно оценивать себя, нужно спрашивать людей, которые работали со мной. После «Майорки» и «Армавира» я понял для себя одну вещь: к футболистам нужно предъявлять только те требования, которые они могут выполнить. Для меня
Работая в «Спартаке», возможно, я это не до конца понимал.
К примеру, мне может казаться, что выполнить передачу на 15 метров легко, а условный игрок не может этого делать, значит требовать этого от него не стоит.
К определенным футболистам должны быть определенные требования.
— Президент клуба Арташес Арутюнянц достаточно плотно вовлечен в жизнь команды, он всегда находится рядом, вникает во все нюансы. Такое погружение руководства в работу — это плюс для вас?
— Это очень хорошо.
— В других клубах такое раньше было?
— Нет. У меня такого нигде не было.
— Это помогает вам в решении
— Конечно. Все становится намного проще, когда человек живет командой, присутствует с нами рядом. Многие вещи президенту даже не нужно объяснять, он сам все видит и понимает.
— Арутюнянц разбирается в футболе?
— Да, разбирается. Но нужно понимать, что разбираться в футболе и влезать в
— Вы периодически взрываете интернет шутками в инстаграме. Как на это реагирует жена?
— Положительно реагирует.
— Далеко не все жены понимают такой юмор.
— Ну значит, им не повезло с женами.
— Как родилось выражение «Дурень, это моя жена»?
— Спонтанно. А вы думаете, что я к этому готовлюсь?
— Недавно у вас родился ребенок. Еще детей заводить планируете?
— Хотелось бы.
— По сравнению со временем, когда вы растили дочерей, процесс воспитания детей
— Изменился. Хочешь не хочешь, а в силу возраста в тебе
— Болельщики часто спрашивают вас о семье?
— Скорее, они просто поздравляют или пишут «Какая милая дочь».
— Сколько раз вы смотрели видео «Валера иди сюда»?
— Ни разу не смотрел.
— Некоторые фразы из этого ролика стали народными, к примеру, «Фалькао к нам не поедет» и другие. Неужели вы никогда их не слышали в собственном исполнении?
— Про фразы знаю, а про видео вообще не знал, что оно есть.
Максим Алланазаров