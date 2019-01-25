7 игроков, которые могут безболезненно заменить Паредеса. «Зениту» не стоит переживать
Вообще не проблема.
Вообще не проблема.
Леандро Паредес
Главные требования к футболистам ниже: умение играть в средний и длинный пас, способность приносить пользу здесь и сейчас, грамотная игра в
Стоимость: 30 млн евро
Самый раскрученный и самый маловероятный вариант. «Ювентус» подписал Эмре только прошлым летом и вряд ли расстанется с ним за 30 млн евро. Правда, пока Джан не имеет постоянной игровой практики, поэтому может соблазниться на крупный контракт. О силе этого футболиста говорить не надо, но, опять же, за него придется серьезно переплатить.
Стоимость: 30 млн евро
То, что в России слабо знают этого игрока, объясняется только непопулярностью у нас Бундеслиги. Гбамен — ключевой игрок «Майнца», летом «Арсенал» предлагал за него 30 млн евро, но в итоге взял Гюендузи. Правда, 23-летнего
Стоимость: 22 млн евро
Сейчас «Марсель» лихорадит, команда далека от зоны еврокубков, потому есть возможность вести переговоры даже с самыми сильными игроками с «Велодрома». Морган Сансон — один из них. Главная его характеристика — сбалансированность. Это подвижный техничный хавбек, который при этом хорош в перехватах и отборах. Но его главная фишка — раскидывание мячей диагоналями по флангам. То, что надо.
Стоимость: 25 млн евро
«Сельта» подписала словака летом 2017-го, и в том же сезоне он вошел в список лучших распасовщиков Ла Лиги. Недавно им интересовался «ПСЖ», который все же остановился на кандидатуре Паредеса. Появлялись и слухи об интересе «Зенита». Все это неспроста. Лоботка — молодой (23) года, техничный и при этом выносливый полузащитник, способный взять на себя пасовую игру в центре поля. Единственный минус — невысокая рывковая скорость. Как и Паредесу, ему нужен активный
Стоимость: 22 млн евро
Вайгль — один из самых талантливых хавбеков «Боруссии», но ему уже который год мешает развиваться сильная уязвимость к прессингу. Потому на его позиции чаще появляется более опытный и стабильный Витсель. Но если для Юлиана создать подходящие условия, он может стать роскошным распасовщиком и метрономом в центре поля, который сможет параллельно зачищать опорную зону.
Стоимость: 20 млн евро
Бенталеб не так прекрасен в регулировании темпа игры, зато дает куда больший объем движения и обострений у чужих ворот. Он очень техничен и при этом хладнокровен на подступах к чужим воротам. С пасом и ударом тоже все в порядке. Единственная слабость — игра в отборе. Главное — Набилю всего 24, но он уже имеет пятилетний опыт игры в АПЛ, Бундеслиге и Лиге чемпионов.
Стоимость: 11 млн евро
Самый рискованный, но при этом наименее затратный вариант. Максимилиану Арнольду 24, но он уже много лет играет в основе клуба Бундеслиги и при должном подходе может многое дать. Больше всего этого рыжеволосого хавбека ценят за невероятной силы и точности удар, которым он хоронит соперников «Вольфсбурга». Хорош он и в игре в пас, но имеет проблемы со стабильностью и игрой у своих ворот. Впрочем, Макс — трудолюбивый футболист, и при грамотной работе тренера способен сильно прибавить.