Владислав Игнатьев — о Семине, новом контракте и пенальти Смолове

Источник: Спорт-Экспресс

Александр Рогулев из Дохи

Жду хамон в Марбелье

— Вы первый раз в Катаре?

— Да, это главное изменение в подготовке — впервые начинаем ее в этой стране. Интересно здесь побывать, да еще и в турнире принять участие. На данный момент это нравится больше, чем монотонные сборы в той же Марбелье и обычные товарищеские матчи.

— Но, в отличие от Испании, в Дохе вам на день рождение не подарили хамон.

— Между прочим, важная традиция! Два года назад когда мне его впервые вручили — взяли Кубок России. В прошлом январе в шутку спросил: «А хамон-то будет?». В команде подсуетились и нашли. Чем в итоге все закончилось?

— Чемпионством.

— Именно. Поэтому традицию нужно продолжать. (Смеется.) Надеюсь, в Испании на следующем сборе получится собрать всех ребят. Пусть с опозданием, но отметим день рождения так, как надо, нельзя нарушать сложившийся порядок.

— Читал, что вы с 17 лет празднуете дни рождения на сборах.

— Так и есть. Я родился утром, в 10.30, и на это время почти всегда назначают утреннюю тренировку в тренажерном зале. Всегда и везде. Единственный раз вышло по-другому: в 2016 году, когда переходил из «Кубани» в «Локомотив». Я был без команды, на нервах весь, вообще не до дня рождения. Поэтому лучше всегда отмечать на сборах, чем вот так.

Переговоры о новом контракте пройдут на втором сборе

— Вы тогда, в начале 2016-го, подписали трехлетний контракт. Потом, выходит, продлевали?

— Не трехлетний, а на 3,5 года, я же зимой перешел. Этим летом договор заканчивается.

— И что — переговоры о новом не ведете?

— Сейчас начал. Здесь, в Дохе, состоялся разговор с новым гендиректором «Локо» Василием Кикнадзе. На следующих сборах продолжим. Понятно, что мне хотелось бы начать вторую часть чемпионата, имея ясность с будущим. Хочется стабильности, тем более, когда семья большая — родители, близкие. Когда есть долгосрочное соглашение, можно думать только о футболе.

— Тарасов рассказывал, что долго не мог продлить контракт из-за того, что не знал, с кем вести диалог. У вас та же ситуация?

— Скорее из-за того, что происходили изменения в руководстве. Когда приехали на этот сбор, Василий Александрович (Кикнадзе. — Прим. А. Р.) провел собрание, представился. Обозначил кое-какие моменты, сказал, что в курсе всех дел, все знает. Он приедет и на второй сбор, пообщаемся индивидуально.

— Просто для вас было бы логично разговаривать о новом контракте сразу после завершения чемпионского сезона.

— Знаете, я как-то не собирался подходить и спрашивать, мол, не хотите ли мне предложить новый договор. Клуб и так в курсе, когда соглашение заканчивается. Просто ждал, когда руководство выйдет с предложением. Люди же знали, где я нахожусь. (Улыбается.).

— Вам уже 32. Хочется заключить как можно более долгий контракт?

— В идеале — да. На тренировках каждый день доказываю, что способен приносить пользу команде, стараюсь заслужить новый договор. Но по деталям ничего сказать нельзя: условия будем обсуждать только в Марбелье.

— Намерены остаться в «Локо» до конца карьеры?

— Надеюсь, так и получится. Время покажет, но мне бы этого хотелось. Играю тут три года, а кажется, что все десять — как будто в другие клубы и не уходил. Здесь мой дом, все знакомо — база, стадион, персонал, болельщики, команда. Пускай коллектив чуть-чуть меняется, но костяк остается. Было бы идеально остаться в «Локомотиве». Всех основных успехов я добился здесь. И даже позицию поменял.

Мы плохо подготовились к сезону

— Про позицию — интересно. В первой части сезона «Локо» пропускал довольно много голов после атак с флангов. Сейчас в команде оба крайних защитника — бывшие хавбеки. Вам не кажется, что это проблема?

— Так скажу: конкретно для нашей позиции важно провести качественно эти сборы, заложить фундамент. Летом мы тренировались не в полном составе, отсутствовали сборники, занимались с молодежкой. Многие, и я в том числе, подготовиться к чемпионату должным образом не успели. Вот и начали его ужасно. Если вспомнить чемпионский год, то ничего такого не наблюдалось: четыре матча — четыре победы. Стартовали четко, и весь сезон стабильно провели. А прошлым летом все подошли к старту в разном состоянии, пришлось добирать уже в ходе турнира.

— Сейчас такого не будет?

— Точно нет. Вижу, что команда дружная, сплоченная, крепкая. Мы здорово начали сборы, тренируемся почти каждый день в двухразовом режиме. Думаю, весеннюю часть должны провести намного лучше. Очень важно, как начнем вторую часть РПЛ: по первым встречам все станет ясно.

— Но год уже начали год хорошо — отомстили «Зениту» за поражение в премьер-лиге на турнире в Катаре.

— Не думаю, что мстили за неудачу в чемпионате. Просто с первых минут вышли собранными, хотели победить. Понимаем, что это всего лишь товарищеский матч, он мало чем похож на официальную встречу. Но обыгрывать «Зенит» всегда приятно.

— У многих по этому поводу вопрос: нужен ли этот турнир? «Зенит», по сути, уступил в обычном спарринге, а разговоров вокруг него не меньше, чем было бы в сезоне.

— Не знаю, как у вас, но до футболистов эти рассуждения не доходят. Нам лучше проводить сборы вот так — когда есть и тренировки, и интересные матчи. И не только локомотивцам — ребятам из других команд здесь тоже нравится. Все понимают, что это товарищеские матчи, а до марта еще далеко. Сейчас задача набрать физическую форму, хорошо подготовиться. Хотя, результат тоже нужен, иначе от Палыча достанется.

В 2016-м глубоко нырнул, было очень тяжело

— Семин как-то изменился за то время, что работаете с ним?

— Сейчас мы не даем повода расстраиваться. Хорошо работаем, все стараются. Здорово выглядели против «Зенита». Лучше не злить Палыча. Поверьте, вам бы не захотелось испытать его гнев на себе. Поэтому боимся проигрывать. (Смеется.).

— Помните самый жесткий разговор с Семиным?

— В конце 2016 года, перед выходом в отпуск. Я был год в «Локомотиве», но ничего не получалось. Нырнул глубоко — так, что ниже было уже некуда. Дно нащупал. То играл, то не играл. То справа выходил, то слева. В бытовом плане приходилось очень тяжело, это отражалось на поле. Тренер сказал: либо ты остаешься внизу, либо начинаешь подниматься вверх. Я удачно провел последние два матча, закрыл год, отдохнул, и дальше начался выбираться.

— Конфликт Семина и Геркуса на игре «Локо» сказывался?

— Нет, вообще никак. У нас есть своя работа, ее надо выполнять. А эти потусторонние дела на команду не влияют — мы же ничего не можем тут поделать, как-то повлиять. Есть тренер, мы выполняем его установку. По крайней, за себя могу сказать, что никакой проблемы или конфликтной ситуации не было.

— Почему в Лиге чемпионов ничего не вышло? Группа была вполне проходимая.

— Не хватило опыта выступлений в этом турнире. Тот же ЦСКА почти каждый год там, и даже после обновления состава смог отметиться двумя победами над «Реалом». Думаю, играй мы несколько лет в Лиге, показали бы другой результат. Конечно, три очка — это очень мало. Посмотрите, с «Шальке» два матча — два гола в наши ворота концовке. Было бы уже пять очков. Словом, нужно попадать в турнир ежегодно, а не раз в 10 или 14 лет.

— Против кого сложнее всего пришлось в Лиге?

— Против Ясина Брахими из «Порту»: резкий парень, с обводкой и смещением в центр. Не зря за ним сейчас половина Европы охотится. В Турции очень неплох был Гарри Родригеш, но в Москве куда-то потерялся. Замерз, что ли?

Вопросов к Саламычу нет

— Какие у вас отношения со Станиславом Черчесовым после того, как вас не взяли на чемпионат мира?

— Взаимно уважительные. Вот на днях звонил, с днем рождения поздравлял. Видел Черчесова здесь на трибуне, но он сидел высоко, с шейхами, не стал его отвлекать. (Улыбается.).

— Вы профессионально отнеслись к этой истории, никакой критики. Признайтесь, пришлось терпеть?

— Был готов к вызову в сборную, что тут говорить. Мы стали чемпионами, а я провел в целом неплохой сезон. Всегда думал: что нужно сделать, чтобы попасть в национальную команду? Наверное, стабильно выступать за свой клуб и взять с ним титул. Но, как оказалось, этого не всегда достаточно. По определенным причинам у тренерского штаба оказался иной выбор. Но люди имеют на это право: спрос-то за результат с них.

И что я могу сказать, если команда выступила выше всяких похвал, подарив праздник всей стране? Вопросов нет, Саламыч и все остальные сделали свою работу на 100 процентов, можно только порадоваться.

— Смотрели на Мариу Фернандеса и ставили себя на его место?

— Конечно — и понимал, что мог бы сыграть так же. Но вы представьте, какое давление ребята выдержали, чтобы играть на домашнем чемпионате мира на глазах у половины мира. Да, хотелось выступить, но конкуренция в сборной большая.

— Не было желания объявить о завершении карьеры в национальной команде?

— Никогда об этом не думал — и не собираюсь. Вызовут — всегда буду рад приехать, какой бы ни была ситуация. Не важно, заслуживает кто-то вызова с моей точки зрения или нет — тренер сам принимает решение, и на него не стоит обижаться. Вот, например, последнее приглашение. Дали четыре выходных, а я смотрю: Саламыч звонит. «Ты где? — спрашивает. — Давай в Новогорск». Повторю — от вызова в свою сборную никогда не откажусь.

— Другой ваш партнер, Федор Смолов, очень долго отходит от того, что случилось с ним на ЧМ Думаете, он сможет заиграть лучше?

— Знаю Федю очень давно. Он вернется, и будет еще сильнее, чем раньше. Да, у него случился момент с этим незабитым пенальти, он мог выступить на чемпионате мира лучше. Но это уже произошло, ничего не вернешь. Поверьте, у него все нормально, Смолов справится. Федя — уверенный в себе человек.

— Видел на тренировке, как он снова с 11-метрового промахнулся.

— Просто пенальти в матчах пока бить не нужно. Смолов сам сказал, что возьмет паузу. Я ему посоветовал: переключись на штрафные. (Смеется.) Вы же видели, у него пушка страшная — как «Зениту» забил, и это еще с места пробил. Федор способен бить как Роберто Карлос в лучшие годы, вратарям пальцы ломать. Таким ударом необходимо пользоваться.

— Вашему сыну сейчас года три? Подает надежды?

— В феврале три исполнится. Так у него правая уже лучше, чем у меня! Сам поражаюсь. Стоит стул, он между ножек попадает всегда, когда бьет. Я в его возрасте по мячу промахивался, а он забивает. Гены не подвели. (Смеется.).

— Вы говорили, что есть планы по созданию футбольной академии. Есть подвижки?

— В процессе. Я был в отпуске, сейчас на сборах. Когда вернусь в Москву, буду разговаривать по этому поводу. Хочу, чтобы получилась не стационарная школа, а что-то наподобие академии Алдонина. Летом летали туда в Турцию, тренировались с детишками. Очень много ребят из России, все талантливые, с желанием.

— Скорее как летний лагерь?