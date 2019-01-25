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18:29 (мск), источник: Р-Спорт

Адвокат: Кокорина в СИЗО постоянно беспокоит ноющая боль в колене

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Адвокат нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что футболиста стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года.

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Ранее она заявляла РИА Новости, что у Кокорина из-за недостатка нагрузки в СИЗО болит травмированное колено. По ее словам, если футболист не будет разрабатывать травмированное колено по несколько часов в день, дело может дойти до замены сустава.

«Сегодня была у Александра. Настроение в общем и целом хорошее. Но стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года. То есть появились признаки отсутствия восстановительной программы», — написала Стукалова на своей странице в Instagram.

Она добавила, что к игроку пришел врач СИЗО-2 и повел его на рентген. По словам Стукаловой, она не понимает, «что может показать рентген, если у пациента нет перелома».

«Возникает вопрос, почему к Александру не допускают специалистов по профилю имеющейся у него травмы, а проверку состояния здоровья проводит специалист СИЗО, который и назначает рентген, не имея других возможностей ни для диагностики, ни для лечения Кокорина. Ему необходимо в день заниматься коленом не менее 5 часов согласно надлежащей программе реабилитации», — добавила она.

По словам Стукаловой, возможности СИЗО «многократно ограничены» и позволяют проводить занятия только 1−2 часа в день, не каждый день, без специальных снарядов и препаратов.

«Дальнейшее содержание его под стражей повлечет расстройство здоровья с нарастающим итогом, которое приобретет необратимый характер, и произойдет несоразмерная содеянному кара», — полагает адвокат.

Тверской суд Москвы 5 декабря на два месяца продлил арест Кокорина и Павла Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в столице 8 октября. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Санкция только статьи «хулиганство» предполагает до семи лет заключения. Срок содержания под стражей истекает 8 февраля.

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