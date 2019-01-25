Леонид Федун: Задача «Спартака» стать чемпионом к 2022 году

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Зеленов, Александр Рогулев, Гоша Чернов из Дохи

Даже товарищеская игра с «Зенитом» лучше, чем АПЛ

— Вы впервые в Дохе? — вопрос Федуну.

— Я не был здесь с 90-х годов, когда приезжал по бизнесу. Сейчас это совсем другой город, ничего подобного я не помню. Это был скорее восточный город, как, впрочем, и Дубай. Сейчас Доха фактически возникла заново. Представляю, как здесь будет все выглядеть через три года, когда пройдет чемпионат мира.

— Как думаете, не заберут у катарцев чемпионат мира?

— Почему у них должны забрать? Я не думаю. На 99 процентов чемпионат мира пройдет здесь.

— Смогут ли они организовать чемпионат мира лучше, чем в России?

— Конечно, наш чемпионат останется лучшим, этот даже рядом стоять не будет. Но для арабских стран это будет хороший чемпионат. В стране сделают все, чтобы провести успешный турнир, я в этом даже не сомневаюсь.

— Как настрой перед «Зенитом»?

— Тренировочная игра. Нам предстоит тренировочная игра.

— А команды вроде бы слишком серьезно относятся к этим играм.

— Естественно, когда такие команды собираются, всегда летят искры из-под бутс. Ребята будут стараться, спортсмены амбициозные, но есть и определенная расслабленность, ведь результат не довлеет — ни премиальных, ни штрафов.

— Как вам вообще идея этого турнира?

— Ребята очень довольны тем, как все организовано. Понятно, что любая игра с «Зенитом» — топ-матч, пусть и товарищеский. Фактически, это два матча: один тайм сыграют одни команды, во втором — другие. Я рад, что организован подобный турнир, потому что у меня ностальгия по аналогичному турниру, проходившему в Израиле много лет назад. В межсезонье есть дефицит футбольных зрелищ. Конечно, можно смотреть АПЛ, но такие игры гораздо интереснее.

Зе Луиш и Луиз Адриану остаются как минимум до лета

— Вы общались сейчас с Педро Рошей, Луизом Адриану и Айртоном. Что сказали им?

— Поздравил Педро Рошу с рождением ребенка.

— На каком языке?

— На русском, они по-русски понимают. А я по-португальски не говорю.

— В межсезонье только два новичка…

— Почему только два? А Умяров и Глушенков? Их тоже можно было посмотреть на этом сборе. Я считаю, у нас четыре новичка.

— Появлялись новости об уходе Зе Луиша и Луиза Адриану. Они остаются?

— Ни по одному из них не было предложений, и мы не собираемся их продавать. Так что болельщики могут быть спокойны. Как минимум до лета они будут у нас.

— Почему ушел Роман Еременко?

— Это вопрос к главному тренеру.

— То есть это решение тренера, а не спортивного департамента?

— Конечно. Команду нужно омолаживать. Мы хотим двигаться дальше. У нас есть задача к 2022 году стать чемпионами еще как минимум раз. К столетию «Спартака». Поэтому станем строить новую команду.

— Уход Еременко связан с этим?

— Я не занимаюсь комплектацией команды. Это вопрос к главному тренеру, он занимается комплектацией. Он представил свою позицию совету директоров, совет директоров ее принял.

— Массимо Каррера говорил, что Еременко один из ваших любимых игроков.

— У меня может быть масса таких, но если я стану их навязывать, то тренер меня спросит: «Зачем вы требуете с меня результат?».

— Собираетесь здесь играть в футбол?

— Больше не играю в футбол, потому что чуть не потерял стопу. Мне наступили на нее, я в тот момент попытался прыгнуть, а нога осталась на земле. И я сказал, что больше играть не буду. В хоккей тоже не играю, после того как поймал рукой шайбу, которая летела мне в лицо. Теннис — вот это мое. Я могу играть даже с профессионалами в своем возрасте.

— Евгений Кафельников в теннисный зал славы вошел. Слышали?