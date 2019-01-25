Леонид Федун: Задача «Спартака» стать чемпионом к 2022 году
Владелец «Спартака» в пятницу приехал в Катар и объявил о главной цели, которую нужно достичь к столетию клуба.
Владелец «Спартака» в пятницу приехал в Катар и объявил о главной цели, которую нужно достичь к столетию клуба.
Дмитрий Зеленов, Александр Рогулев, Гоша Чернов из Дохи
— Вы впервые в Дохе? — вопрос Федуну.
— Я не был здесь с 90-х годов, когда приезжал по бизнесу. Сейчас это совсем другой город, ничего подобного я не помню. Это был скорее восточный город, как, впрочем, и Дубай. Сейчас Доха фактически возникла заново. Представляю, как здесь будет все выглядеть через три года, когда пройдет чемпионат мира.
— Как думаете, не заберут у катарцев чемпионат мира?
— Почему у них должны забрать? Я не думаю. На 99 процентов чемпионат мира пройдет здесь.
— Смогут ли они организовать чемпионат мира лучше, чем в России?
— Конечно, наш чемпионат останется лучшим, этот даже рядом стоять не будет. Но для арабских стран это будет хороший чемпионат. В стране сделают все, чтобы провести успешный турнир, я в этом даже не сомневаюсь.
— Как настрой перед «Зенитом»?
— Тренировочная игра. Нам предстоит тренировочная игра.
— А команды вроде бы слишком серьезно относятся к этим играм.
— Естественно, когда такие команды собираются, всегда летят искры
— Как вам вообще идея этого турнира?
— Ребята очень довольны тем, как все организовано. Понятно, что любая игра с «Зенитом» —
— Вы общались сейчас с Педро Рошей, Луизом Адриану и Айртоном. Что сказали им?
— Поздравил Педро Рошу с рождением ребенка.
— На каком языке?
— На русском, они
— В межсезонье только два новичка…
— Почему только два? А Умяров и Глушенков? Их тоже можно было посмотреть на этом сборе. Я считаю, у нас четыре новичка.
— Появлялись новости об уходе Зе Луиша и Луиза Адриану. Они остаются?
— Ни по одному из них не было предложений, и мы не собираемся их продавать. Так что болельщики могут быть спокойны. Как минимум до лета они будут у нас.
— Почему ушел Роман Еременко?
— Это вопрос к главному тренеру.
— То есть это решение тренера, а не спортивного департамента?
— Конечно. Команду нужно омолаживать. Мы хотим двигаться дальше. У нас есть задача к 2022 году стать чемпионами еще как минимум раз. К столетию «Спартака». Поэтому станем строить новую команду.
— Уход Еременко связан с этим?
— Я не занимаюсь комплектацией команды. Это вопрос к главному тренеру, он занимается комплектацией. Он представил свою позицию совету директоров, совет директоров ее принял.
— Массимо Каррера говорил, что Еременко один из ваших любимых игроков.
— У меня может быть масса таких, но если я стану их навязывать, то тренер меня спросит: «Зачем вы требуете с меня результат?».
— Собираетесь здесь играть в футбол?
— Больше не играю в футбол, потому что чуть не потерял стопу. Мне наступили на нее, я в тот момент попытался прыгнуть, а нога осталась на земле. И я сказал, что больше играть не буду. В хоккей тоже не играю, после того как поймал рукой шайбу, которая летела мне в лицо. Теннис — вот это мое. Я могу играть даже с профессионалами в своем возрасте.
— Евгений Кафельников в теннисный зал славы вошел. Слышали?
— Слышал, конечно. Он наш болельщик и очень уважаемый критик. .