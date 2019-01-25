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20:28 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Спартака» разгромили «Зенит», одержав вторую победу на турнире в Катаре

ТАСС, 25 января. Московский клуб «Спартак» обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счетом 3:0 в матче футбольного турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходит в Катаре.

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Источник: РИА "Новости"

У победителей забитыми мячами отметились Георгий Мелкадзе (28-я минута), Денис Глушаков (29) и Луис Адриано (73). «Зенит» пропустил три мяча во второй игре на турнире подряд, в первой встрече команда проиграла «Локомотиву» со счетом 1:3. Глушаков и Луис Адриано забили по два гола в двух матчах, на данный момент россиянин и бразилец — самые результативные игроки турнира. «Спартак» одержал вторую победу подряд на турнире, в первой встрече победив «Ростов» со счетом 2:1.

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«Спартак» набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице после двух игр. Вторым идет «Локомотив», имеющий три очка и игру в запасе, третье место занимает «Ростов» (0), «Зенит» замыкает таблицу (0). «Локомотив» и «Ростов» сыграют позднее в пятницу, начало матча — 21:30 мск.

В следующем матче красно-белые 29 января сыграют с московским «Локомотивом», днем ранее «Зенит» встретится с «Ростовом».

В турнире принимают участие четыре команды из Российской премьер-лиги — «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». Турнир проходит по круговой системе, в сумме будет проведено шесть матчей. Согласно регламенту, за победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти — два, за поражение по пенальти — одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, в перерыве количество замен свободное.

Матчи проходят на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе, общий призовой фонд турнира составляет $200 тыс. Турнир завершится 29 января.

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