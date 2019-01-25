Футболисты «Спартака» разгромили «Зенит», одержав вторую победу на турнире в Катаре
ТАСС, 25 января. Московский клуб «Спартак» обыграл
ТАСС, 25 января. Московский клуб «Спартак» обыграл
У победителей забитыми мячами отметились Георгий Мелкадзе (28-я минута), Денис Глушаков (29) и Луис Адриано (73). «Зенит» пропустил три мяча во второй игре на турнире подряд, в первой встрече команда проиграла «Локомотиву» со счетом 1:3. Глушаков и Луис Адриано забили по два гола в двух матчах, на данный момент россиянин и бразилец — самые результативные игроки турнира. «Спартак» одержал вторую победу подряд на турнире, в первой встрече победив «Ростов» со счетом 2:1.
«Спартак» набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице после двух игр. Вторым идет «Локомотив», имеющий три очка и игру в запасе, третье место занимает «Ростов» (0), «Зенит» замыкает таблицу (0). «Локомотив» и «Ростов» сыграют позднее в пятницу, начало матча — 21:30 мск.
В следующем матче
В турнире принимают участие четыре команды из Российской
Матчи проходят на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе, общий призовой фонд турнира составляет $200 тыс. Турнир завершится 29 января.