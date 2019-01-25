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20:59 (мск), источник: Sport24

«Спартак» вынес «Зенит» в Катаре. Глушаков снова забил

Вторая подряд победа красно-белых на Кубке МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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Источник: spartak.com

Криштиану Роналду приехал в Катар не просто так. Он хотел увидеть главное — гол Артема Дзюбы в ворота «Спартака». Это всегда топ-сюжет. Даже если матч товарищеский. Контрольный. Неофициальный. Хотя вообще-то «Спартак» и «Зенит» зарубились в турнирном матче — Кубка Матч Премьер. Все серьезно.

Настолько, что матч привлек внимание Криштиану. Ну ладно, еще катарских детей.

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Но мальчика Артем не порадовал. Как и болельщиков «Зенита» — они добрались до Дохи и даже поддерживали своих. Правда, в лайт-режиме. «Зенит», «Зенит»!, — по сути, единственный саундтрек Питера.

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Спартаковские фэны были чуть активнее и эффективнее. Тут и «Ханни, лучший», и «красно-белый, самый сильный» и даже «Мелкадзе, я люблю тебя!». О как.

Еще до игры со спичем выступил человек, который любит «Спартак». Леонид Федун.

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Содержание игры же вышло немного странным. Просто потому что «Зенит» пока явно не готов показывать футбол необходимого уровня. Необходимого для равной игры с конкурентами по РПЛ. Что «Локомотив» слишком легко проходил оборону питерцев, что «Спартак» сегодня. И это притом, что состав Семак выставил вполне себе серьезный.

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Вообще стартовал-то Питер годно. Смольников качественно занялся своим флангом и включил режим постоянной открытости. Для передач Маркизио и Ко. Хотя кроссы у Игоря получались не всегда. Один раз россиянин навесил так паршиво, что сам это осознал — и вспомнил про собаку женского пола.

Но при втором кроссе уже на себя ругаться не стоило. Смольников ввинтил мяч в ногу Дзюбе. Но Артем, кажется, вложил всю агрессию к «Спартаку» в удар. И залупил выше. Еще в нескольких эпизодах Дзюбиньо своим взглядом говорил больше, чем тысячой слов. Обошлось без Рафаэлло — но суть в том, что перманентные кроссы почти не доходили до Дзюбы.

«Спартак» же замиксовал два гола в одну минуту — оба раза защита «Зенита» включала режим самоуничтожения и паники. А Мелкадзе и Глушаков — четкого финишинга. «Спартак» вообще сочинил очень много годных атак. Рука ли это Кононова или кого еще (или не рука) — не важно. По контрольным матчам делать выводы — сомнительный вариант.

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Но пока «Спартак» в порядке. Притом даже в смешанном составе второго тайма. Мелкадзе, Луис Адриано — от фамилии форварда не менялось главное. Его не вырезали из командной игры, как Дзюбу и Заболотного у «Зенита». Под крики фанатов за воротами «Президент» (бразильца порой так кличут) Адриано оформил и третий гол в ворота «Зенита».

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Кстати, Мелкадзе смотрелся очень прилично — притом везде. И сваливаясь на фланг, и атакуя из глубины, и находя пространство в штрафной. Через день после перехода Игуаина (с которым Георгия сравнивают одноклубники) в «Челси» Мелкадзе забил первый гол за основу красно-белых.

Константин Генич, работая диктором, говорил не меньше, чем во время репортажей из комментаторской студии. Уж больно много замен было. Плюс Генич озвучивал их и на английском. Но на любом языке понятно, что «Спартак» набрал шесть очков из шести возможных на Кубке Матч Премьер. А «Зенит» — пропустил столько же голов.

Впрочем, в этом Кубке не страшно играть паршиво. Но у команды Семака не так много времени, чтобы привести себя в норму.

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