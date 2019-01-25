«Спартак» вынес «Зенит» в Катаре. Глушаков снова забил

Источник: spartak.com

Криштиану Роналду приехал в Катар не просто так. Он хотел увидеть главное — гол Артема Дзюбы в ворота «Спартака». Это всегда топ-сюжет. Даже если матч товарищеский. Контрольный. Неофициальный. Хотя вообще-то «Спартак» и «Зенит» зарубились в турнирном матче — Кубка Матч Премьер. Все серьезно.

Настолько, что матч привлек внимание Криштиану. Ну ладно, еще катарских детей.

Но мальчика Артем не порадовал. Как и болельщиков «Зенита» — они добрались до Дохи и даже поддерживали своих. Правда, в лайт-режиме. «Зенит», «Зенит»!, — по сути, единственный саундтрек Питера.

Спартаковские фэны были чуть активнее и эффективнее. Тут и «Ханни, лучший», и «красно-белый, самый сильный» и даже «Мелкадзе, я люблю тебя!». О как.

Еще до игры со спичем выступил человек, который любит «Спартак». Леонид Федун.

Содержание игры же вышло немного странным. Просто потому что «Зенит» пока явно не готов показывать футбол необходимого уровня. Необходимого для равной игры с конкурентами по РПЛ. Что «Локомотив» слишком легко проходил оборону питерцев, что «Спартак» сегодня. И это притом, что состав Семак выставил вполне себе серьезный.

Вообще стартовал-то Питер годно. Смольников качественно занялся своим флангом и включил режим постоянной открытости. Для передач Маркизио и Ко. Хотя кроссы у Игоря получались не всегда. Один раз россиянин навесил так паршиво, что сам это осознал — и вспомнил про собаку женского пола.

Но при втором кроссе уже на себя ругаться не стоило. Смольников ввинтил мяч в ногу Дзюбе. Но Артем, кажется, вложил всю агрессию к «Спартаку» в удар. И залупил выше. Еще в нескольких эпизодах Дзюбиньо своим взглядом говорил больше, чем тысячой слов. Обошлось без Рафаэлло — но суть в том, что перманентные кроссы почти не доходили до Дзюбы.

«Спартак» же замиксовал два гола в одну минуту — оба раза защита «Зенита» включала режим самоуничтожения и паники. А Мелкадзе и Глушаков — четкого финишинга. «Спартак» вообще сочинил очень много годных атак. Рука ли это Кононова или кого еще (или не рука) — не важно. По контрольным матчам делать выводы — сомнительный вариант.

Но пока «Спартак» в порядке. Притом даже в смешанном составе второго тайма. Мелкадзе, Луис Адриано — от фамилии форварда не менялось главное. Его не вырезали из командной игры, как Дзюбу и Заболотного у «Зенита». Под крики фанатов за воротами «Президент» (бразильца порой так кличут) Адриано оформил и третий гол в ворота «Зенита».

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Кстати, Мелкадзе смотрелся очень прилично — притом везде. И сваливаясь на фланг, и атакуя из глубины, и находя пространство в штрафной. Через день после перехода Игуаина (с которым Георгия сравнивают одноклубники) в «Челси» Мелкадзе забил первый гол за основу красно-белых.

Константин Генич, работая диктором, говорил не меньше, чем во время репортажей из комментаторской студии. Уж больно много замен было. Плюс Генич озвучивал их и на английском. Но на любом языке понятно, что «Спартак» набрал шесть очков из шести возможных на Кубке Матч Премьер. А «Зенит» — пропустил столько же голов.