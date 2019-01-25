«Лех» объявил о переходе Жамалетдинова из ЦСКА на правах аренды
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Польский футбольный клуб «Лех» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего московского ЦСКА Тимура Жамалетдинова на правах аренды.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Польский футбольный клуб «Лех» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего московского ЦСКА Тимура Жамалетдинова на правах аренды.
Как отмечается в сообщении, 21-летний форвард будет выступать за команду из Познани до конца текущего сезона. По условиям договора между клубами контракт также подразумевает возможность последующего выкупа прав на футболиста.
«Я рад, что перешел в “Лех”, поскольку здесь создается серьезный проект. Я хочу продемонстрировать все свои лучшие качества и принести радость фанатам клуба. Я знаю, что “Лех” — титулованная команда, которая борется за чемпионство каждый год. Я приехал в Познань, чтобы помочь клубу», — отметил игрок.
Жамалетдинов в чемпионате России текущего сезона провел 12 матчей и забил три гола. Также на его счету четыре игры в Кубке и Суперкубке России и Лиге чемпионов. В чемпионате Польши «Лех» идет на третьем месте.