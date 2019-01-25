«Лех» объявил о переходе Жамалетдинова из ЦСКА на правах аренды

Источник: Р-Спорт

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Как отмечается в сообщении, 21-летний форвард будет выступать за команду из Познани до конца текущего сезона. По условиям договора между клубами контракт также подразумевает возможность последующего выкупа прав на футболиста.

«Я рад, что перешел в “Лех”, поскольку здесь создается серьезный проект. Я хочу продемонстрировать все свои лучшие качества и принести радость фанатам клуба. Я знаю, что “Лех” — титулованная команда, которая борется за чемпионство каждый год. Я приехал в Познань, чтобы помочь клубу», — отметил игрок.