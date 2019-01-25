Сергей Семак: Как Паредес решит свои вопросы, все и объявят

Источник: twitter.com/zenit_spb

— Насколько серьезно это поражение? — вопрос Семаку.

— Абсолютно несерьезно. Результат в данном турнире ничего не значит. Все готовимся, проверяем готовность игроков, какие-то связи, позиции.

— Кого индивидуально выделите?

— Сложно кого-то выделять. Кто-то лучше смотрелся, кто-то хуже — еще не готов. Сложно говорить о том, что кто-то набрал оптимальные кондиции. У нас сейчас другая работа, не хватает свежести и сил в ногах.

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— «Спартак» вышел из отпуска гораздо раньше. Это чувствовалось?

— Я не знаю, в каком ритме ведет подготовку «Спартак». Да нам и не нужно это знать. Необходимо свой разрабатывать и готовиться к тем матчам, которые нам важны и нужны.

— Детская ошибка Краневиттера связана с тем, что он под нагрузками?

— Думаю, да. Достаточно много ошибаемся — Лунев, Краневиттер. Такие простые ошибки связаны с физической усталостью.

— Кажется, что наибольшие проблемы «Зенит» испытывает в центре поля.

— Да, есть у нас проблемы. Нет Паредеса, через которого строилась игра в середине поля. Что касается других связок, то мы смотрим, проверяем.

— Почему не играл Паредес?

— По нему все вопросы к клубу. Я думаю, как он решит все свои вопросы, так все и объявят. Мы прекрасно знаем, что это качественный игрок, один из самых сильных футболистов.

— Он сейчас в команде?

— Сейчас в команде, но он не готовился к этому матчу.