Сергей Семак: Как Паредес решит свои вопросы, все и объявят
Главный тренер «Зенита» после поражения от «Спартака» (0:3) не выглядел расстроенным.
Главный тренер «Зенита» после поражения от «Спартака» (0:3) не выглядел расстроенным.
— Насколько серьезно это поражение? — вопрос Семаку.
— Абсолютно несерьезно. Результат в данном турнире ничего не значит. Все готовимся, проверяем готовность игроков,
— Кого индивидуально выделите?
— Сложно
— «Спартак» вышел из отпуска гораздо раньше. Это чувствовалось?
— Я не знаю, в каком ритме ведет подготовку «Спартак». Да нам и не нужно это знать. Необходимо свой разрабатывать и готовиться к тем матчам, которые нам важны и нужны.
— Детская ошибка Краневиттера связана с тем, что он под нагрузками?
— Думаю, да. Достаточно много ошибаемся — Лунев, Краневиттер. Такие простые ошибки связаны с физической усталостью.
— Кажется, что наибольшие проблемы «Зенит» испытывает в центре поля.
— Да, есть у нас проблемы. Нет Паредеса, через которого строилась игра в середине поля. Что касается других связок, то мы смотрим, проверяем.
— Почему не играл Паредес?
— По нему все вопросы к клубу. Я думаю, как он решит все свои вопросы, так все и объявят. Мы прекрасно знаем, что это качественный игрок, один из самых сильных футболистов.
— Он сейчас в команде?
— Сейчас в команде, но он не готовился к этому матчу.
Гоша Чернов из Дохи.