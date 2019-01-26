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00:31 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Локомотива» одержали вторую победу на турнире в Катаре, обыграв «Ростов»

ТАСС, 25 января. Московский «Локомотив» в серии пенальти обыграл «Ростов» во втором матче турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходит в Катаре.

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Источник: РИА "Новости"

Основное время завершилось со счетом 1:1. У «Локомотива» забитым мячом отметился Дмитрий Баринов (47-я минута). У «Ростова» отличился Видар Кьяртанссон (49).

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После двух матчей «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав пять очков. «Ростов» занимает третье место, имея в активе два очка. В следующем матче 29 января железнодорожники встретятся с московским «Спартаком», клуб из «Ростова» днем ранее сыграет с петербургским «Зенитом».

В кубке принимают участие четыре команды из Российской премьер-лиги — «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». Турнир проходит по круговой системе, в сумме будет проведено шесть матчей. Согласно регламенту, за победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти — два, за поражение по пенальти — одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, в перерыве количество замен не ограничено.

Матчи проходят на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе, общий призовой фонд турнира составляет $200 тыс. Турнир завершится 29 января.

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