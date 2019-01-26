Футболисты «Локомотива» одержали вторую победу на турнире в Катаре, обыграв «Ростов»
ТАСС, 25 января. Московский «Локомотив» в серии пенальти обыграл «Ростов» во втором матче турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходит в Катаре.
ТАСС, 25 января. Московский «Локомотив» в серии пенальти обыграл «Ростов» во втором матче турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходит в Катаре.
Основное время завершилось со счетом 1:1. У «Локомотива» забитым мячом отметился Дмитрий Баринов (47-я минута). У «Ростова» отличился Видар Кьяртанссон (49).
После двух матчей «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав пять очков. «Ростов» занимает третье место, имея в активе два очка. В следующем матче 29 января железнодорожники встретятся с московским «Спартаком», клуб из «Ростова» днем ранее сыграет с петербургским «Зенитом».
В кубке принимают участие четыре команды из Российской
Матчи проходят на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе, общий призовой фонд турнира составляет $200 тыс. Турнир завершится 29 января.