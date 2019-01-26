«Крылья Советов» обыграли «Ригу» — 1:0
В субботу, 26 января, во втором контрольном матче ФК «Крылья Советов» обыграл «Ригу». Встреча команд состоялась на стадионе «Зайед Крикет» в
В субботу, 26 января, во втором контрольном матче ФК «Крылья Советов» обыграл «Ригу». Встреча команд состоялась на стадионе «Зайед Крикет» в
Автором единственного забитого в матче гола стал Денис Ткачук. На 50-й минуте Александр Соболев завладел мячом в центре и начал атаку, Антон Зиньковский прострелил на Ткачука и тот забил мяч практически в упор.