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17:45 (мск), источник: Volga News

«Крылья Советов» обыграли «Ригу» — 1:0

В субботу, 26 января, во втором контрольном матче ФК «Крылья Советов» обыграл «Ригу». Встреча команд состоялась на стадионе «Зайед Крикет» в Абу-Даби.

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Автором единственного забитого в матче гола стал Денис Ткачук. На 50-й минуте Александр Соболев завладел мячом в центре и начал атаку, Антон Зиньковский прострелил на Ткачука и тот забил мяч практически в упор.

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