«Ахмат» отыгрался с 0:3 в товарищеском матче с «Краковией»
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с польской «Краковией» в товарищеском матче на
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с польской «Краковией» в товарищеском матче на
Встреча завершилась со счетом 3:3, после первого тайма российский клуб уступал со счетом 0:3. В составе «Ахмата» дубль оформил Аблай Мбенг, автором еще одного гола грозненцев стал Исмаэль Сильва.