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22:23 (мск), источник: Р-Спорт

«Ахмат» отыгрался с 0:3 в товарищеском матче с «Краковией»

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с польской «Краковией» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3:3, после первого тайма российский клуб уступал со счетом 0:3. В составе «Ахмата» дубль оформил Аблай Мбенг, автором еще одного гола грозненцев стал Исмаэль Сильва.

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