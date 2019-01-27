Уже в Париже: сколько «Зенит» получит за Паредеса

Источник: РИА "Новости"

Трансфер аргентинского полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в французский «Пари Сен-Жермен», похоже, является делом решенным, а оформление деталей — лишь вопрос времени, причем довольно непродолжительного.

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Ранее сообщалось, что семья полузащитника уже прилетела в столицу Франции, а теперь стало известно, что и сам Паредес вылетел в Париж из Катара, где «Зенит» участвует в предсезонном Фонбет Кубке Матч Премьер.

О предстоящем переходе говорил на предматчевой пресс-конференции перед домашней встречей с «Ренном» в Лиге 1 даже тренер парижан Томас Тухель.

«Трансфер еще не оформлен. По этой причине я не хочу говорить о Леандро. Мы должны завершить переход на выходных, надо подождать», — цитирует немецкого специалиста Le 10 Sport.

В то же время французские СМИ сообщают, что «ПСЖ» уже договорился с «Зенитом» о сделке, которая составит €47 млн, из которых €5 млн составят возможные бонусы за выступления игрока, а Леандро остается только подписать личный контракт, для чего он и прибыл во Францию.

Сделка обещает стать для «Зенита» крайне выгодной, ведь Паредес был приобретен полтора года назад у итальянской «Ромы» за €23 млн, а за проведенное в Северной столице время футболист запработал €7,5 млн.

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24-летний полузащитник является воспитанником «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса, с которым успел выиграть чемпионат и Кубок Аргентины до переезда в Италию, где «Рома» подписала его через полугодичную аренду в «Кьево», так как на тот момент не могла позволить по регламенту еще одного игрока, не имеющего паспорта Евросоюза.

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В «Кьево» Паредес провел за полсезона только один матч, выйдя на замену в последнем туре сезона-2013/14.

После этого Леандро отыграл год уже в Риме, но не имел постоянной игровой практики и отправился на сезрон-2015/16 в аренду в «Эмполи», где стал твердым игроком основы и здорово себя проявил.

Вернувшись в «Рому», Паредес отыграл сезон-2016/17 в составе «волков», проведя за команду 41 матч во всех турнирах и отличившись в них трижды, после чего и был приобретен «Зенитом».

Кроме того, в послужном списке полузащитника есть шесть матчей и один забитый мяч за национальную сборную Аргентины.

Полтора года в «Зените» Паредес провел неоднозначно. Аргентинец сразу же показал себя игроком высокого класса и получил в команде лидерские функции. Например, именно Леандро сразу же стал исполнителем практически всех стандартов и даже в одном из матчей Российской Премьер-лиги забил прямым ударом с углового.

Однако при этом Паредес был не очень хорош в оборонительной работе, которая требуется от центрального полузащитника, а также явил некоторые проблемы с дисциплиной, обернувшиеся удалением в поединке Лиги Европы с минским «Динамо», когда «Зениту» надо было отыгрываться после гостевых 0:4.

Аргентинец полетел с «Зенитом» на сбор в Катар и даже попал в заявку на первый матч Фонбет Кубка Матч Премьер против московского «Локомотива» (1:3), но так и не вышел в нем на поле.

А вот в игре второго тура со «Спартаком» (0:3) Паредеса на скамейке запасных сине-бело-голубых уже не было.

Очевидно, то уход такого игрока вынудит «Зенит» выйти на трансферный рынок для покупки центрального полузащитника высокого уровня, хотя не стоит забывать, что после разрыва крестообразной связки по-прежнему восстанавливается эквадорец Кристиан Нобоа, способный помочь команде во второй части сезона.