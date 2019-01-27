Эмануэль Маммана: Улыбаюсь, когда слышу прозвище «Спартака»
Защитник «Зенита» и сборной Аргентины в интервью «СЭ» рассказал о чемпионской гонке, финале Кубка Либертадорес и главном тренере команды.
Защитник «Зенита» и сборной Аргентины в интервью «СЭ» рассказал о чемпионской гонке, финале Кубка Либертадорес и главном тренере команды.
Гоша Чернов из Дохи
— Эмануэль, как ваше здоровье? Беспокоит ли колено?
— Сейчас все гораздо лучше. Первые два месяца я восстанавливался в Риме, было очень трудно — причем не столько с физической, сколько с психологической точки зрения. Чувствую себя отлично, перерыв в игре был большим, но я очень хочу вернуться на поле. Намерен играть как можно больше, не останавливать прогресс и вернуться на тот уровень, который был до этого.
— В ноябре у вас тоже была травма. Она связана с предыдущей?
— Нет, там была совсем другая. Я ее получил еще в сборной Аргентины.
— В конце прошлого года «Зенит» играл в три защитника, с «Локомотивом» — в четыре. Вам самому где удобнее?
— Я себя чувствую более комфортно, когда играю в четверке, ведь так у меня в обороне больше партнеров. Но, честно говоря, большой разницы нет.
— Расскажите о разнице между игрой в тройке страхующим защитником и крайним центральным.
— Мне удобнее играть страхующим. Другие центральные защитники начинают атаки, пасуются, а я подчищаю зоны за ними. Разница в задачах? Страхующий чаще должен оставаться сзади. Но вообще мы в «Зените» можем меняться. Если
— Есть ли разница в общении между Сергеем Семаком и Роберто Манчини? Дзюба говорил, что итальянец его игнорировал.
— С Манчини мы почти не разговаривали. Он был немного закрыт. Семак, конечно, с нами общается гораздо чаще. У игроков сократилась дистанция до тренеров. Но я не думаю, что дело в возрасте. Просто у каждого тренера своя манера общения.
— С Семаком лучше?
— Конечно, лучше. Когда ты постоянно в контакте с тренером, то знаешь, что для него лучше. Знаешь, что он от тебя хочет. Так гораздо легче. Он всегда может тебе помочь, поддерживает тебя. Такая форма общения мне подходит гораздо больше.
— У вас двухгодовалый сын, а у Семака сразу восемь детей. Обращаетесь к нему за советом по воспитанию?
— Единственное, что я у него спрашиваю: «Как это возможно — восемь детей?» Он мне
— Вообще можете представить, что у вас будет столько детей?
— Нет, мне очень сложно представить, что
— Как ваш сын? Будет футболистом?
— Разумеется, ему нравится футбол, но еще ему нравятся динозавры,
— Семак недавно зарегистрировался в Инстаграме. Как вы отреагировали на это?
— В команде отнеслись к этому нормально, ведь у многих тренеров есть Инстаграм. И пока у Семака неплохо получается вести его.
— Кстати, как вы называете его на тренировках? Обычно к нему обращаются по имени и отчеству — Сергей Богданович.
— (Морщится) Мы называем его
— «Зенит» — лидер
— Мы все верим в победу и хотим вернуть в
— «Краснодар» отстает всего на одно очко. Вы считаете его главным конкурентом?
— Почему? У нас много сильных конкурентов. Нас ждут сложные выездные игры, и нам не надо оглядываться на соперников.
— А «Спартак»?
— Это дерби, это классика. На играх между «Зенитом» и «Спартаком» всегда чувствуется особая атмосфера, хотя и не такая как на суперкласико — матчах «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Но я могу сказать, что накал игр «Зенита» и «Спартака» выше, чем в принципиальных матчах «Лиона» и «Сент-Этьена».
— Кстати, вы знаете какое у «Спартака» прозвище среди болельщиков?
— Какое?
— «Мясо». «Свинина».
— А, слышал. Часто у футбольных клубов встречаются забавные прозвища среди болельщиков. Слыша это, я улыбаюсь.
— В целом, как вы относитесь к турниру в Катаре?
— Я раньше не был в Катаре, так что мне интересно взглянуть на страну. Сам турнир помогает нам готовиться ко второй части чемпионата. Организация мне нравится, все в порядке.
— Вы не хотели бы провести такой турнир в Аргентине?
— Мне кажется, это будет нелегко, ведь туда нужно лететь около 20 часов. Для сборов это не очень.
— Как там Нобоа? У него такая же травма, что была у вас. Помогаете ему?
— Конечно. Когда Кристиан получил травму, я с ним поговорил. Он сейчас уже активно тренируется. Надеюсь, мы скоро увидим его в составе. Будем рады его возвращению в строй.
— Ригони вернулся из аренды.
— Очень рад тому, что у нас в команде еще один аргентинец. Это всегда хорошо. У него есть шанс показать себя. Надеюсь, он им воспользуется.
— Ваша аргентинская банда уже научила Дзюбу испанским словам? Какие он знает?
— Он меня учит русским словам — «доброе утро», «привет», «как дела». А мы учим его другим испанским, но я не могу их произнести,
— Дзюба признан лучшим футболистом прошлого года в России. Согласны с этим?
— Он провел прекрасный чемпионат мира, регулярно забивал голы, у него был отличный сезон. Мы рады, что он получил эту премию. Будем надеяться, что он и дальше продолжит приносить нам пользу и, конечно же, трофеи.
— А кого вы включили бы в тройку?
— Дриусси, Дзюба, Лео Паредес.
— Как много потеряет «Зенит» с уходом Паредеса?
— Конечно, Лео очень много значит для нашей команды. Если все получится так, как может получиться, то я буду за него только рад.
— Ригони сказал, что жизнь в России — это топ. И что ему тут больше нравится, чем в Италии. А вам больше здесь нравится, чем во Франции?
— Мне больше нравится в России. Во Франции люди