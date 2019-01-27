Эмануэль Маммана: Улыбаюсь, когда слышу прозвище «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

Гоша Чернов из Дохи

Намерен вернуться на прежний уровень

— Эмануэль, как ваше здоровье? Беспокоит ли колено?

— Сейчас все гораздо лучше. Первые два месяца я восстанавливался в Риме, было очень трудно — причем не столько с физической, сколько с психологической точки зрения. Чувствую себя отлично, перерыв в игре был большим, но я очень хочу вернуться на поле. Намерен играть как можно больше, не останавливать прогресс и вернуться на тот уровень, который был до этого.

— В ноябре у вас тоже была травма. Она связана с предыдущей?

— Нет, там была совсем другая. Я ее получил еще в сборной Аргентины.

— В конце прошлого года «Зенит» играл в три защитника, с «Локомотивом» — в четыре. Вам самому где удобнее?

— Я себя чувствую более комфортно, когда играю в четверке, ведь так у меня в обороне больше партнеров. Но, честно говоря, большой разницы нет.

— Расскажите о разнице между игрой в тройке страхующим защитником и крайним центральным.

— Мне удобнее играть страхующим. Другие центральные защитники начинают атаки, пасуются, а я подчищаю зоны за ними. Разница в задачах? Страхующий чаще должен оставаться сзади. Но вообще мы в «Зените» можем меняться. Если кто-то вышел вперед, то партнер может занять его место.

С Семаком стало лучше

— Есть ли разница в общении между Сергеем Семаком и Роберто Манчини? Дзюба говорил, что итальянец его игнорировал.

— С Манчини мы почти не разговаривали. Он был немного закрыт. Семак, конечно, с нами общается гораздо чаще. У игроков сократилась дистанция до тренеров. Но я не думаю, что дело в возрасте. Просто у каждого тренера своя манера общения.

— С Семаком лучше?

— Конечно, лучше. Когда ты постоянно в контакте с тренером, то знаешь, что для него лучше. Знаешь, что он от тебя хочет. Так гораздо легче. Он всегда может тебе помочь, поддерживает тебя. Такая форма общения мне подходит гораздо больше.

— У вас двухгодовалый сын, а у Семака сразу восемь детей. Обращаетесь к нему за советом по воспитанию?

— Единственное, что я у него спрашиваю: «Как это возможно — восемь детей?» Он мне как-то ответил в шутку: «Хочешь, я тебе на время дам одного понянчиться».

— Вообще можете представить, что у вас будет столько детей?

— Нет, мне очень сложно представить, что когда-нибудь у меня будет так много детей, ха-ха.

Инстаграм? У Семака неплохо получается

— Как ваш сын? Будет футболистом?

— Разумеется, ему нравится футбол, но еще ему нравятся динозавры, ха-ха. Может, он будет палеонтологом, но я хотел бы чтобы он стал футболистом.

— Семак недавно зарегистрировался в Инстаграме. Как вы отреагировали на это?

— В команде отнеслись к этому нормально, ведь у многих тренеров есть Инстаграм. И пока у Семака неплохо получается вести его.

— Кстати, как вы называете его на тренировках? Обычно к нему обращаются по имени и отчеству — Сергей Богданович.

— (Морщится) Мы называем его по-разному — Мистер, Коуч. Иногда Сергей или Семак, отчество нам очень сложно выговорить.

«Мясо» — это забавно

— «Зенит» — лидер премьер-лиги. Как бы вы оценили шансы на титул?

— Мы все верим в победу и хотим вернуть в Санкт-Петербург чемпионский титул. У нас впереди много матчей в чемпионате, но и в Лиге Европы мы тоже хотим добиться успеха.

— «Краснодар» отстает всего на одно очко. Вы считаете его главным конкурентом?

— Почему? У нас много сильных конкурентов. Нас ждут сложные выездные игры, и нам не надо оглядываться на соперников.

— А «Спартак»?

— Это дерби, это классика. На играх между «Зенитом» и «Спартаком» всегда чувствуется особая атмосфера, хотя и не такая как на суперкласико — матчах «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Но я могу сказать, что накал игр «Зенита» и «Спартака» выше, чем в принципиальных матчах «Лиона» и «Сент-Этьена».

— Кстати, вы знаете какое у «Спартака» прозвище среди болельщиков?

— Какое?

— «Мясо». «Свинина».

— А, слышал. Часто у футбольных клубов встречаются забавные прозвища среди болельщиков. Слыша это, я улыбаюсь.

— В целом, как вы относитесь к турниру в Катаре?

— Я раньше не был в Катаре, так что мне интересно взглянуть на страну. Сам турнир помогает нам готовиться ко второй части чемпионата. Организация мне нравится, все в порядке.

— Вы не хотели бы провести такой турнир в Аргентине?

— Мне кажется, это будет нелегко, ведь туда нужно лететь около 20 часов. Для сборов это не очень.

Учим Дзюбу испанским словам

— Как там Нобоа? У него такая же травма, что была у вас. Помогаете ему?

— Конечно. Когда Кристиан получил травму, я с ним поговорил. Он сейчас уже активно тренируется. Надеюсь, мы скоро увидим его в составе. Будем рады его возвращению в строй.

— Ригони вернулся из аренды.

— Очень рад тому, что у нас в команде еще один аргентинец. Это всегда хорошо. У него есть шанс показать себя. Надеюсь, он им воспользуется.

— Ваша аргентинская банда уже научила Дзюбу испанским словам? Какие он знает?

— Он меня учит русским словам — «доброе утро», «привет», «как дела». А мы учим его другим испанским, но я не могу их произнести, ха-ха.

— Дзюба признан лучшим футболистом прошлого года в России. Согласны с этим?

— Он провел прекрасный чемпионат мира, регулярно забивал голы, у него был отличный сезон. Мы рады, что он получил эту премию. Будем надеяться, что он и дальше продолжит приносить нам пользу и, конечно же, трофеи.

— А кого вы включили бы в тройку?

— Дриусси, Дзюба, Лео Паредес.

— Как много потеряет «Зенит» с уходом Паредеса?

— Конечно, Лео очень много значит для нашей команды. Если все получится так, как может получиться, то я буду за него только рад.

— Ригони сказал, что жизнь в России — это топ. И что ему тут больше нравится, чем в Италии. А вам больше здесь нравится, чем во Франции?