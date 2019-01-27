Соперниками ЦСКА на втором сборе станут «Сарпсборг 08», «Одд» и «Согндал»
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, с кем команда проведет контрольные матчи на втором
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, с кем команда проведет контрольные матчи на втором
Армейцы подтвердили, что 29 января встретятся с датским «Норшелланном», о чем уже сообщалось ранее, а также анонсировали матчи с тремя норвежскими клубами: «Сарпсборг 08» (встреча пройдет 2 февраля), «Одд» (6 февраля) и «Согндал» (7 февраля).