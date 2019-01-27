Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Кан0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья0
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта0
Рома1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Парма0
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:00
Амьен
Лион
Футбол. Зарубежный
14:30
Кьево3
Фиорентина4
Футбол. Зарубежный
20:00
Фортуна Д
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
14:00
Вальядолид2
Сельта1
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Бетис
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Уэска
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Анже
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Эспаньол
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ренн
Все события
Фоторепортажи
16ЦСКА против донецкого «Шахтера» в Израиле
7Гол Промеса, Кубок Англии и другие события выходных
16:03 (мск), источник: Р-Спорт

Соперниками ЦСКА на втором сборе станут «Сарпсборг 08», «Одд» и «Согндал»

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, с кем команда проведет контрольные матчи на втором учебно-тренировочном сборе в Испании.

Наверх

Армейцы подтвердили, что 29 января встретятся с датским «Норшелланном», о чем уже сообщалось ранее, а также анонсировали матчи с тремя норвежскими клубами: «Сарпсборг 08» (встреча пройдет 2 февраля), «Одд» (6 февраля) и «Согндал» (7 февраля).

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Адвокат рассказала, что Кокорин сделает сразу после выхода из СИЗО
Валуев объяснил, почему окунулся в прорубь с 'подогревом'
Джокович жестоко унизил Надаля в финале Australian Open
Черышев забил за «Валенсию», но не стал праздновать (видео)
Спасибо просто за интригу. За что благодарить сборную России
В Минске завершился ЧЕ по фигурному катанию
Русские остались ни с чем. Главное о Матче звезд НХЛ
Кокер: Емельяненко сказал, что ему надо посоветоваться с Путиным
Емельяненко наложили девять швов после боя с Бейдером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь