Вратарь «Зенита» Лодыгин перешел в «Олимпиакос» на правах аренды
ТАСС, 27 января. Голкипер футбольного клуба «Зенит» из
ТАСС, 27 января. Голкипер футбольного клуба «Зенит» из
Вратарь выступает за «Зенит» с 2013 года и за это время провел в составе команды 164 матча. В текущем сезоне 28-летний россиянин принял участие в одной встрече. Также на счету Лодыгина 11 игр за национальную команду.
«Олимпиакос» является самым титулованным клубом Греции, имея на счету 44 победы в чемпионате страны и 27 побед в Кубке. В нынешнем сезоне команда идет на второй строчке чемпионата Греции и после 16 туров набрала 36 очков, отставая от лидера ПАОК на 8 баллов.