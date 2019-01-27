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20:07 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Зенита» Лодыгин перешел в «Олимпиакос» на правах аренды

ТАСС, 27 января. Голкипер футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Юрий Лодыгин перешел в греческий «Олимпиакос» на правах аренды до конца сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Вратарь выступает за «Зенит» с 2013 года и за это время провел в составе команды 164 матча. В текущем сезоне 28-летний россиянин принял участие в одной встрече. Также на счету Лодыгина 11 игр за национальную команду.

«Олимпиакос» является самым титулованным клубом Греции, имея на счету 44 победы в чемпионате страны и 27 побед в Кубке. В нынешнем сезоне команда идет на второй строчке чемпионата Греции и после 16 туров набрала 36 очков, отставая от лидера ПАОК на 8 баллов.

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