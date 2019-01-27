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21:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» проиграл в товарищеском матче с «Тромсё»

«Рубин» продолжает подготовку к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги на сборе в Турции. Сегодня, 27 января, казанская команда провела товарищеский матч в Белеке с «Тромсё». Встреча завершилась победой норвежской команды со счётом 1:0.

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Источник: РИА "Новости"
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В составе победителей единственный мяч на свой счёт записал Микаэль Ингебритсен, который отличился на 42-й минуте.

«Рубин» после 17 туров этого сезона РПЛ располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Тромсё» занял 10-ю строчке в таблице чемпионата Норвегии по итогам сезона-2018.

Этот матч стал для «Рубина» третьим на сборе в Белеке. Ранее подопечные Курбана Бердыева провели товарищеские матчи с венгерским «Диошдьёром» (2:0) и румынским «Вииторулом» (2:2).

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