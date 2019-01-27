«Рубин» проиграл в товарищеском матче с «Тромсё»

Источник: РИА "Новости"

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В составе победителей единственный мяч на свой счёт записал Микаэль Ингебритсен, который отличился на 42-й минуте.

«Рубин» после 17 туров этого сезона РПЛ располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Тромсё» занял 10-ю строчке в таблице чемпионата Норвегии по итогам сезона-2018.